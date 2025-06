Álvaro Pérez Bonmatí, a por mucho más que el ascenso de la Balompédica

La Línea/El linense Álvaro Pérez Bonmatí se marca como objetivo en su nueva etapa como director general de la Balona no sólo conseguir el ascenso a Segunda Federación sino construir "una estructura fuerte" que permita al club avanzar "independientemente de quienes estemos en un futuro". Así lo dijo este lunes durante su presentación en el estadio junto al presidente, Andrés Roldán, que afirma que tenía "claro" que es el hombre ideal para dirigir a la entidad en su día a día, pero, por si acaso, un numeroso grupo de aficionados se encargó de recordárselo: "Tiene un gran club de fans que no ha parado de insistirme pidiendo que volviera".

"Para mí es un orgullo increíble que la gente de mi ciudad, mi gente, tenga esas palabras hacia mí. Estaré eternamente agradecido. Tiene un valor incalculable. Asumo esta responsabilidad desde la máxima humildad, para mí es muy importante el paso que he dado", dijo Pérez Bonmatí, que acude a la llamada de la Balompédica con "una enorme determinación" y "un pleno convencimiento de que esto va a funcionar". "Si no, no estaría aquí sentado ahora mismo. Sé perfectamente la situación en la que se encuentra en la actualidad y no vengo con soluciones mágicas para arreglar los problemas de un día para otro. Sí prometo muchísimo trabajo colectivo", explicó el director general, que busca un nuevo responsable de comunicación mientras dejar el resto de las responsabilidades en manos de los que ya estaban, entre ellas la deportiva a cargo de Miguel Ángel Rondán.

Álvaro Pérez Bonmatí / Vanessa Pérez

"Para mí es muy importante el compromiso de los que trabajen aquí, que lo den todo por este escudo y, sobre todo, el proyecto. Esto va a ir marcado por un plan estratégico que va mucho más allá del tema deportivo. Tenemos un objetivo claro que es el ascenso, pero haríamos muy mal si desde dentro pensáramos sólo en lo que va a ocurrir el próximo fin de semana", argumentó.

"Tenemos que desarrollarnos, crecer en todas las parcelas después de poner unos cimientos muy sólidos, una estructura fuerte que nos permita avanzar independientemente de quienes estemos en un futuro", insistió el director general, que pide a "todos los balonos" que estén "unidos". "Va a ser súper importante", dijo, "si todos remamos en la misma dirección habrá más opciones de conseguir los objetivos".

Pérez Bonmatí quiere una Balona abierta a los seguidores para fomentar un buen ambiente. "Si durante la temporada algún aficionado tiene algún tipo de inquietud, lo invito a que venga y pregunte lo que quiera. Las puertas están abiertas y estoy seguro de que saldrá pensando que aquí se hacen las cosas con cabeza y fundamento. Si tenemos que corregir un error, lo haremos. Somos autocríticos y exigentes", apostilló.

Pérez Bonmatí viene de firmar una destacada campaña con el Antequera CF en Primera Federación, en la que el equipo malagueño logró clasificarse para el play-off de ascenso a Segunda División, aunque fue eliminado en primera ronda ante la Ponferradina. Este sábado el Antequera también anunció que su ya ex director general continuará vinculado a la entidad como asesor externo. Licenciado en Derecho, doctorado con una tesis centrada en la relación laboral especial de los deportistas profesionales y con un máster en Derecho Deportivo, el nuevo director general de la Balona cuenta con una sólida formación jurídica especializada en el ámbito deportivo. En su anterior etapa en La Línea, asumió la gestión legal del club y, posteriormente, también la dirección general.

Trayectoria de Álvaro Pérez Bonmatí

Álvaro Pérez llegó a la Balona en mayo de 2021 de la mano del entonces presidente, Raffaele Pandalone, como asesor jurídico, después de una etapa tan prolongada como exitosa en el Europa de Gibraltar.

En noviembre de 2022, poco después de que Andrés Roldán adquiriese por aquel entonces la mitad de la entidad y en puertas de la conversión de ésta en Sociedad Anónima Deportiva, el club emprendió una reestructuración que llevó al letrado a ocupar la plaza de director general. La Balompédica dividía su actividad en cuatro grandes apartados y Álvaro Pérez se constituía en el máximo responsable del día a día, en la prolongación en La Línea de la propiedad, afincada en Marbella.

El 17 de julio de 2023, poco después de que se consumase el descenso de los albinegros a Segunda Federación, la entidad anunció la marcha abrupta de Juan Andrés Sarrias como responsable de marketing y apenas diez días después y en una decisión que tenía mucho que ver con este hecho, también abandonaba sus funciones Pérez Bonmatí. "Es lo mejor para las dos partes", dijo entonces.

No existió año sabático en el apartado deportivo. En enero de 2024 el Antequera le reclutaba para su dirección general y desde entonces ha trabajado en el conjunto de El Torcal.

Álvaro Pérez se forjó como futbolista en la cantera del Atlético Zabal –que, como ahora, era filial de la Balona- y fue llamado a filas por el Sevilla Club de Fútbol, cuya cantera defendió junto al campeón de Europa y del Mundo, Carlos Marchena.

Tras su regreso a La Línea y aún en edad juvenil fue reclutado durante la pretemporada por el entonces técnico del conjunto de Tercera división, Manolo Cruz, pero una inoportuna enfermedad le apartó de la pretemporada y se tuvo que conformar con haber disputado un amistoso.

Después de eso centró su actividad en los estudios, acabó Derecho y realizó su tesis doctoral en torno a la Relación Laboral Especial de los Deportistas Profesionales y realizó un Máster en Derecho Deportivo. Tiene 19 años de actividad a sus espaldas, en los que ha sido autor de artículos doctrinales en la revista Aranzadi. Es miembro de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo.