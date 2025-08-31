La Balona, más allá de la categoría

Da igual la categoría, los que tienen que estar, estarán. La Real Balompédica Linense encara la semana previa al debut de la temporada 2025/26 con 1.646 abonados que ya se han subido a la nave de la tripulación blanquinegra para competir en el grupo X de la Tercera Federación.

La Balona ha alcanzado casi los mismos abonados que hace un año cuando el equipo se preparaba para afrontar su segunda campaña consecutiva en el grupo IV de la Segunda Federación. La fidelidad apenas se ha resentido tras un descenso doloroso en buena medida por la contundencia desde la propiedad a la hora de armar un nuevo proyecto deportivo que ha partido desde cero y que ha empezado a ilusionar a la parroquia linense durante una pretemporada con buenos resultados y mejores vibraciones.

El club, en su recuento semanal habitual de abonados, trasladó la cifra de 1.646 carnets vendidos a solo una semana del pistoletazo de salida ante el Chiclana CF, el domingo 7 de septiembre a las 20:00 en el Ciudad de La Línea. La suma de abonados se antoja muy positiva para una Balompédica que ya ha conseguido lo más difícil de su nuevo reto: levantar el ánimo general y transmitir nuevas ilusiones para una temporada que tiene mucho de descubrimiento para la afición. No tanto para quienes manejan la nave, por eso el propietario, Andrés Roldán, apostó por Miguel Ángel Rondán como director deportivo y por David Sánchez como entrenador, dos profesionales que saben perfectamente qué categoría van a recorrer a partir del próximo domingo. Ambos lo han hecho juntos y con éxito en Jerez.

La Balona tiene a tiro alcanzar los 1.800 abonados que logró antes de su debut liguero en 2024. La entidad de La Línea ha bordeado los dos millares de abonos en los dos últimos años desde que se descabalgó de manera cruel de la Primera Federación. El apoyo de su hinchada ha mantenido a la Balompédica como uno de los clubes punteros en cuanto a socios en Segunda RFEF y, ahora si cabe más, lo hace como uno de los grandes reclamos de la Tercera RFEF.

El entorno albinegro sabe que el Ciudad de La Línea debe marcar las diferencias en una liga con salidas comprometidas y campos peculiares por superficie de juego y dimensiones. El nuevo estadio de la Balona tiene que suponer un plus para el equipo de David Sánchez, que este verano se dejó y gustó ver contra el Juventud de Torremolinos -un Primera RFEF al que mantuvo a cero- y contra el Torre del Mar, un rival de la categoría que mordió el polvo.

El club confía en que la campaña de abonos dé un último tirón más con el inicio del campeonato. Un mes después de lanzar la campaña de abonos "Tripulación blanquinegra. Nunca abandonamos el barco", la Balona sumó 1.127 abonados y a mediados de agosto, esa cifra aumentó hasta los a con 1.471 abonados, números muy similares a los de los últimos veranos. Ahora, la entidad enfila los 1.700 carnets, una masa social que muy poquitos equipos de la Tercera RFEF pueden igualar.

Los precios establecidos para la nueva campaña oscilan entre los 70 euros para nuevas altas en Fondo y los 150 euros en Tribuna alta o baja, en función de la zona y la antigüedad del abonado. Los abonos pueden adquirirse en la web oficial del club.