Antonio García y el significado de ser de la Balona: "Es un sentimiento y nos identifica"

Puro sentimiento balono. Antonio García, un referente del fútbol en La Línea y de la historia de la Real Balompédica Linense, ha protagonizado este jueves el Primer Pregón Balompédico, un acto entrañable celebrado en la Peña Balona, una iniciativa de los peñistas Javier Sánchez Chico y Javier Baglieto, una ceremonia que ha tocado la fibra a todos los presentes, entre ellos la familia del nuevo equipo albinegro. Han sido muchos los aficionados fieles que no han querido perderse un pregón cargado de vivencias y linensismo.

"Hablar de la Balona a quien no la conoce o solo sabe de oídas que es un club histórico, le puede saber a que en La Línea de la Concepción somos muy exagerados con lo que queremos, pero ya se darán cuenta lo qué significan estos históricos colores para nuestra afición, los avatares y los sufrimientos a través de su historia que han hecho que la Balona no solo sea el club representativo de la ciudad a la que ha representado por toda España durante más de un siglo, sino una parte importante de nuestra ciudad y donde todos los linenses somos iguales a la hora de defender nuestros colores", comienza así el pregón de Antonio García, reproducido íntegro en adelante.

"Antes de ponerme a hablar de lo qué significa la Balona a través de mis vivencias como aficionado, técnico y jugador, haré un breve recordatorio de la historia de la Balona que, como es sabido, se funda el 3 de diciembre de 1921, en una barbería. Seguidamente, el rey Alfonso XIII le concede el título de Real (enero de 1922). En la temporada 1941-1942, los futbolistas son profesionales por primera vez en la Balona, incluso nuestro equipo tuvo un himno, compuesto por don Francisco Soro, que se cantó por vez primera en el agosto de 1949".

"La Balona sube a Segunda División en la temporada 1948-49, permaneciendo en dicha categoría 6 temporadas. En las cinco primeras, el presidente fue don Antonio Belizón Misa (q.e.p.d.), de gran recuerdo para la afición. En estos años en Segunda División, los jugadores más importantes fueron Juan y Vicente Vázquez, traspasados al Real Madrid, Juan Ayala y Gallardo II, que lo fueron al Sevilla, Xirau, que fue pichichi, Bidegain el Viejo, que había jugado en Primera División con la Real Sociedad y el Lérida, Pérez Andreu, traspasado al Atlético de Madrid".

"Después de aquellos años en Segunda División, la temporada posterior al descenso se juega la liguilla de ascenso, pero se pierde frente al Puente Genil. Las siguientes liquillas de ascenso a Segunda A son en la década de los 60. A 2ª B se asciende en la temporada 82-83 y en la 98-99. Y ya en el siglo XXI, dos ascensos más a 2ª B. Jugadores importantes en la década de los 60 en Tercera División fueron Vales, Periquito, Jesusín, Armas, Yeyo, Anilllo, Fali y Rodri".

"En la década de los 70 sobresalieron jugadores como Tinajero, Mota, Ledesma, Lorenzo, Mauri, Loza, Bautista, Vallecillo, Quirós, Aragón, Sosa, Manolo Mesa, Nuevo y Moscosio. En esta última década, concretamente en la temporada 1977-1978, la Balona fue el equipo menos goleado de las tres categorías nacionales (1ª, 2ª y 3ª división), con Tinajero y Helenio como porteros y una defensa conformada por Antonio García, Ledesma, Mauri, Mota Lorenzo y dos jóvenes que empezaban, Pepe Aparicio y Mario Helio".

El Primer Pregón Balompédico, por Antonio García. / Andrés Carrasco

"En la década de los 80, brillaron con luz propia jugadores como Márquez- máximo goleador histórico-, Paquito, Torremocha, Lorant, Dos Santos, Segundo, Juano, Pepe Aparicio, Domingo, Borrell, Garay, Charlo, José Manuel García, Ferreira, Salvador, Pirri".

"La década de los años noventa alumbra a Carlos Guerra, Ismael Chico, Alberto Merino, Espínola, Javi Gallardo, Miguel, Miguélez, Juampe o Copi, segundo máximo goleador histórico. Y ya el siglo XXI me trae a la memoria a los Al Green, Ahumada, Diego López, Pirlo, Stoichkov o Manu Molina".

"Seguidamente paso a comentar mis vivencias en relación a esta entidad centenaria que es capaz de concentrar a miles de personas, incluso en momentos negativos".

"Un apartado para la prensa deportiva, nombres que están en nuestro recuerdo como Carlos Almagro, Pepe Maldonado, Rafael Boza, José María Conejos Novo, Boza Junior, y todavía en activo, Rafael Almansa, Bautista, Toni López, Rafael Moll, Joselito, Josele, Rubén Almagro o Francis Heredia, un veterano como Paco Villalta y un terremoto que sacudió a La Línea como Pepe Iria, tanto en prensa escrita como en radio. Inolvidables sus escritos en Sol de España y en Maestranza".

"Otro apartado para la cantera, el Atlético Linense de Aurelio Rosado en los años 50 y el Recreativo de Juan Ponce en los 70, fueron vivero fundamental para la Balona, testigo luego recogido por Atlético Zabal, Calderón, Balón Linense, Peña Madridista y resto de equipos locales".

"En la temporada 1977-78 hubo 16 jugadores de la cantera en las filas de la Balona, temporada en la que como he comentado anteriormente, el equipo fue el menos goleado de España. Y en la temporada 1982-83, que culminó con el primer ascenso a 2ª B, llegaron a formar parte de la plantilla 14 canteranos, lo que demuestra el papel tan relevante de la cantera en la historia de nuestro club".

"La Balona, a largo de su historia, ha tenido cuatro campos de fútbol: el de Viales, que daba nombre a un empresario gibraltareño, apellidado así, y que construyó el campo en terrenos de su propiedad. Estaba situado en la calle Mateo Inurria, donde hoy se ubican los pisos llamados “de los maestros”. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. El campo San Bernardo en la barriada del Castillo, que se inauguró el 17 de octubre de 1926 y por último el Estadio Municipal, inaugurado el 15 de octubre de 1969, que posteriormente, en su misma ubicación, se ha reformado, y del que disfruta actualmente la Balona".

"Como dato curioso, la Balona traspasó a un mismo jugador dos veces. Hablo de Manolo Mesa, que en 1974 se traspasó al Sporting de Gijón, que militaba en 1ª división, y en el año 1988 lo fue al Xerez deportivo, que militaba en 2ª división".

"Decir también que en la temporada 1966-67 jugó, cedido por el Real Madrid, al venir destinado a hacer el servicio militar en La Línea, Ramón Tejada, que acababa de proclamarse campeón de Copa con los madridistas".

"Y algo que no puedo dejar en el tintero, es el recordar a los gibraltareños que defendieron nuestra camiseta con un gran rendimiento, como Charles Carlos Anes, Duarte El Chino, Goodman, Collin Ramírez, Al Green o Joseph Chipolina. Y otro, que defendió su escudo desde la directiva, el añorado Francis Negrón".

"El sobrenombre de “Recia” se lo puso a la Balona otro gran informador deportivo, de Algeciras, Reinaldo Vázquez, porque decía que cuando se enfrentaban la Balona y el Algeciras, habitualmente ganaba la Balona. Hablamos de las décadas de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado".

Jugadores de la plantilla de la Balona se empapan de la historia del club. / Andrés Carrasco

"Hablar de la Balona para alguien que, no solo es balono, sino que tuvo el privilegio de defender sus colores y su escudo sobre el terreno de juego, supone una responsabilidad añadida. Cuando Javier Chico, en nombre de la directiva de la Peña Balona, me propuso que trasladara mis vivencias, no solo como jugador, también como aficionado, me puse a pensar como lo haría, y pido perdón por si no soy capaz de plasmar en un papel todo lo que a través del tiempo he vivido con los colores blanquinegros como referencia".

"Mis primeros recuerdos tienen como protagonista al viejo San Bernardo, sentado con mi padre en la Preferencia, al lado del vestuario local, donde mi padre hablaba con Pepe Salido, vecino nuestro en la calle San Felipe, e histórico lateral izquierdo de nuestro equipo".

"Desde muy pequeño tuve el veneno o defecto de ser muy linense. Mis primeros ídolos en la Balona fueron dos linenses, Fali y Mauri. Tuve la suerte que, en aquellos años, la Balona jugaba liquillas de ascenso a 2ª División (temporadas 1964-65 y 1965-66), con Guillermo León como presidente y Vilariño y Juan Vázquez de entrenadores, con jugadores como Cáceres o Bertín, que están en el imaginario de los aficionados. Pero fue en la temporada 1967-68 cuando asumí que el equipo de mi vida sería la Balona, que de la mano de Antonio Reyes como entrenador y con jugadores como Suero o Dorrego, me enamoró de tal manera, que me hizo llorar cuando no se pudo superar el obstáculo del Indauchu".

"Con el trasvase al campo nuevo, decidí tener más ídolos, y ¡cómo no! serían también linenses. El inolvidable Juan Ponce, hombre de fútbol de nuestro pueblo, sacó una Balona B, en la que destacaban 4 jugadores, que, con el tiempo, tuve el honor de tenerlos como compañeros en la Balona. Eran Diego Tinajero y Juan Manuel Quirós (q.e.p.d.), Salvador Ledesma y Paco Vallecillo. Seguía teniendo ídolos, y eran de La Línea de la Concepción".

"En el año 1973, debuto con la Balona en el Campeonato de Andalucía de Reservas. Y de ahí, hasta la temporada 1981-82 presté mis servicios al equipo de mis amores, como jugador. Continúe, ya como técnico durante 14 años, con diversos presidentes, hasta que después de que el equipo ascendiera en Miranda de Ebro, a 2ª B, diera un paso al lado, para ser un abonado más".

"Como he dicho en alguna ocasión, me siento muy linense y muy balono y paso ahora a relatar los que, según la afición, y a través de los años, han sido los 5 futbolistas, formados en nuestra cantera, más grandes".

Pepe Campos (1923-2009, 86 años). Jugó 11 temporadas en el Sevilla en Primera División. Ganó Liga y Copa con dicho equipo, marcó 49 goles, todos en 1ª División. Zurdo, calidad, con una pegada impresionante.

"Gracias a que existe la Balona, se constituyó el Trofeo Ciudad de La Línea, que se celebró desde 1970 hasta 2004. Por aquí han pasado los mejores equipos a nivel mundial. Españoles como Real Madrid, F.C. Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Betis, y extranjeros como Liverpool, San Lorenzo de Almagro, Palmeiras, Rápid de Viena, Peñarol, Dínamo de Bucarest, etc".

"En el recuerdo de la afición también están hombres que han trabajado en el club durante muchos años como Guillermo Calero (q.e.p.d.), Mario Galán y otros como José Mensurado, alias Pepe el Bacalao, Manolo Valenzuela, alias el Pipi, Pepe García el Masa, Antonio Collado el Porrina, o Juan Ayala, Antonio el Gordo, Salvador Gallardo y Aurelio Rosado y Eleuterio Vázquez (q.e.p.d.), presidentes emblemáticos como Antonio Belizón, Guillermo León, Juan Sabán, Ángel Serrano, Alfredo Gallardo, Samuel Fernández o Manolo Montagud, y otros presidentes, en momentos muy difíciles, como Manuel González Aragón o al frende de gestoras, como Helenio Lucas Fernández Fontiverio, Pedro Ruiz o Carlos Jiménez, entrenadores como Jose María Cabo, Jaco Zafrani, Juan Antonio Román, Joaquín Carreras, Gabriel Navarro Baby - entrenador con más partidos dirigidos-, Rafael Escobar o Argimiro Márquez, quien ascendió a 2ª B como jugador y posteriormente como entrenador".

"Para los nuevos jugadores de la Balona, o el que lleve poco tiempo viendo a nuestro equipo, que piense que la Balona no es un equipo al que cada 14 días se va a ver al campo de futbol, la Balona es un sentimiento, es algo que nos une a todos los linenses que, a falta de tantas cosas en nuestro pueblo, es algo que nos identifica y nos hace sentirnos orgullosos. El que venga a jugar a nuestro equipo, que no sueñe en hacerse millonario, pero si se identifica con nuestros colores, se dará cuenta lo que significa la Balona en nuestro pueblo, y no olvidarán nunca su paso por La Línea".

"Y aunque no estamos pasando buenos momentos, es cuando más balono me siento, que no quiere decir que no sea crítico. Lo soy en la vida, con la familia, con los amigos, y con la Balona, pero me pasa que cuanto más crítico lo soy, más los quiero".

"Termino con una especial mención para todos y cada uno de las empresas, empresarios y particulares que a lo largo de estos más de cien años, han patrocinado a nuestro equipo, permitiendo su supervivencia, en particular a Cepsa (ahora Moeve), que tan importante fue su colaboración para, entre otras cosas, poder llevarse a cabo la celebración de muchas de las ediciones del Trofeo Ciudad de La Línea, y por encima de todo, la figura de un linense y balono excepcional, Miguel Rodríguez, Hijo de Predilecto de nuestro pueblo y medalla de oro de Andalucía, que a día de hoy sigue fiel a su compromiso con la Real Balompédica Linense".