La Balona reparte los galones: estos son los capitanes para la temporada 2025/26

Toda nave que se precie debe tener a sus capitanes. La Real Balompédica Linense ya ha elegido a los futbolistas que portarán el brazalete durante la temporada 2025/26, cuyo competición arrancará para los albinegros el próximo domingo 7 de septiembre en el grupo X de la Tercera Federación.

El vestuario que entrena David Sánchez ha seleccionado como capitanes, por este orden, a Tomi Lanzini, Diego Domínguez, Julio Algar, Sergio Pérez y Pedro Morillo. Los cinco jugadores estrenarán la responsabilidad en una plantilla confeccionada desde cero por el nuevo director deportivo, Miguel Ángel Rondán, quien a finales de mayo asumió el cargo de construir una Balona que aspire al ascenso directo de categoría.

Tomi Lanzini es con 33 años el futbolista más veterano de la caseta de la Balompédica. El mediocentro argentino, uno de los refuerzos con más cartel, posee una dilatada experiencia internacional y asume un rol clave que conoce a la perfección y que ya ejerció en el Antequera. Diego Domínguez, de 26 años, y Julio Algar, de 28 años, comparten demarcación en el centro de la defensa albinegra. Los dos zagueros conocen sobradamente la categoría y aportarán también sus tablas cuando les toque portar el brazalete. Sergio Pérez, de 28 años, recaló en La Línea para reforzar el extremo derecho avalado por su trayectoria en divisiones superiores. Pedro Morillo, de 26 años, es uno de los futbolistas que ha hecho el trasvase desde el Ciudad de Lucena, otro jugador contrastado y llamado a ser importante dentro y fuera del terreno de juego.

La Balona vive este curso una situación peculiar y atípica, ya que lo habitual es varios jugadores sigan de una temporada a la siguiente en el equipo, asumiendo esa veteranía que va emparejada a las funciones de los capitanes. En este caso, el borrón y cuenta nueva tras el descenso ha provocado que la nueva Balona vaya a estrenar todos sus capitanes.

En La Línea, en la última década, ha habido capitanes muy reconocibles como Alberto Merino, Ismael Chico, Carlos Guerra, Juanmpe o Copi, futbolistas que echaron raíces y marcaron una época que parece ya muy lejana. Los nombres mencionados evidencian el papel determinante que la cantera linense ha tenido en el club desde siempre y también en el siglo XXI, un factor que subrayó con acierto Antonio García en el Primer Pregón Balompédico que ofreció con maestría el pasado jueves en la Peña Balona.