Stoichkov, del Granada al Deportivo en una oportunidad pare redimirse

Uno de los fichajes más rentables de la historia reciente de la Real Balompédica Linense, el sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov, vuelve a cambiar de aires: el Granada y el Deportivo han cerrado un trueque en el que el exalbinegro se marcha a La Coruña para jugar en el histórico Dépor, que al igual que los nazaríes milita en la Liga Hypermotion, la Segunda División. El delantero se pondrá a las órdenes de Antonio Hidalgo, quien intentará recuperar la mejor versión de un goleador que ya sabe lo que es jugar en Primera.

Desde que Stoichkov dio el salto de la Balona al fútbol profesional en el verano de 2018 con su fichaje por el Real Mallorca, el de San Roque ha vivido altibajos, aunque siempre dentro de la complicada rueda del fútbol al máximo nivel. En La Línea, al igual que en su San Roque natal, Stoichkov es recordado con cariño por lo que dejó como jugador cuando vestía la albinegra y el rédito que pudo sacar la Balompédica tras su marcha, incluso en operaciones secundarias como cuando el Mallorca subió a Primera.

Stoichkov se encamina ahora a una plaza con solera como La Coruña para unirse al Real Club Deportivo. Los blanquiazules han cerrado la cesión del marroquí Mohamed Bouldini -ya oficial- al Granada. Antonio Hidalgo recibirá en su plantel a Juan Diego Molina Stoichkov, avalado por su polivalencia en varias posiciones del frente de ataque. Según explica La Voz de Galicia, el sanroqueño llega a préstamo, "sin que medie ningún desembolso por parte de la entidad coruñesa". "Al concluir la temporada, ambos clubes dispondrán de una opción de compra no obligatoria en caso de que el rendimiento de los futbolistas convenza a sus respectivos entrenadores", detalla.

Stoichkov llegó al Granada en el pasado mercado de invierno tras una fuerte apuesta del club nazarí, que pagó 2,5 millones de euros al Alavés. En la segunda vuelta del campeonato, el sanroqueño participó en catorce duelos (ocho como titular) e hizo un gol. Su rendimiento estuvo lejos de los números que había dejado en el Eibar, con 21 dianas en la temporada 2021-2022. Durante todo el verano la salida de Stoichkov fue una opción en Granada, que buscaron en el sanroqueño al sustituto de Myrto Uzuni. Ya no es que haya podido emular la importancia y los goles del albanés como rojiblanco, es que no se le ha visto apenas comprometido desde su llegada. Anotó un tempranero golazo al Eldense en uno de sus primeros partidos de nazarí, pero el Stoichkov que ha pasado por Granada es una mera sombra de aquel delantero que arrollaba las defensas rivales en el Eibar y que marcó 46 goles en tres temporadas.

Este curso, a pesar de las declaraciones de Pacheta asegurando que el sanroqueño había dado un paso adelante, más bien ese paso ha terminado siendo al lado, porque en los casi 180 minutos que ha tenido en el inicio liguero se le vio desconectado y muy lejos de generar peligro.

El ex de la Balona acumula casi una década como futbolista en Segunda División. Tras pasar por el Real Mallorca, el Alcorcón, el Sabadell y el Eibar, con los que materializó 77 goles, el de San Roque por fin encontró su ansiado hueco en Primera con el Alavés. En una entrevista con Europa Sur en noviembre de 2024, Stoichkov expresó su deseo de retirarse, cuando llegue el momento, en La Línea con la Balona, el club que le dio la oportunidad de convertirse en profesional.