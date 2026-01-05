Balona: los partidos aplazados los carga el diablo

Jugadores y técnicos de ambos bandos, así como el trío arbitral abandonan el campo tras decretarse la suspensión, en diciembre de 2022

La Real Balompédica Linense sería hoy equipo en puesto de play-off en caso de haber obtenido al menos un punto en el encuentro de la decimosexta jornada del grupo X de Tercera Federación que el pasado domingo debería haberle enfrentado al Atlético Central. Un partido que fue aplazado hora antes por la Federación Andaluza de Fútbol tras el anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de que La Línea estaría durante todo el domingo bajo los efectos de una alerta naranja por fuertes lluvias.

El problema de los partidos aplazados es que tienen cierto sabor al cuento de la lechera. Los dos equipos cuentan con los puntos en litigio y más de una vez un resultado adverso supone un importante contratiempo. De hecho, la Balompédica tiene un pésimo recuerdo de su último encuentro disputado fuera de fecha.

No hay que remontarse demasiado. El 11 de diciembre de 2022 estaba previsto que jugasen en La Línea la propia Balona, que venía de perder apenas cuatro días antes con el Algeciras, y el Unionistas de Salamanca, en encuentro de la decimosexta jornada del grupo I de Primera Federación.

La suspensión

Apenas habían transcurrido 18 minutos y 40 segundos cuando el árbitro Manuel García Gómez, de Badajoz, detuvo el encuentro con el marcador 0-0, aconsejado por el delegado del Comité, Enrique Figueroa Vázquez, que a través de uno de sus auxiliares le hizo saber que no era conveniente que el partido siguiese adelante.

Jugadores de Balona y Unionistas, bajo una tromba de agua y sobre un terreno de juego más que encharcado / Erasmo Fenoy

“Partido Interruptus”, encabezó su crónica Europa Sur. La tromba de agua, provocada por la borrasca Efraín, era de tal calibre que In Sport Tv fue incapaz de hacer llegar las imágenes a sus abonados.

La reanudación

El partido lo retomaron linenses y charros el miércoles 18 de enero de 2023 a las 20:00.

La Balona de Rafa Escobar llegaba crecida tras haber vencido en el Nuevo Arcángel de Córdoba 0-1 con un gol de cabeza de Toni García en el 91’. No sólo enlazaban tres partidos sin perder, sino que con el técnico cordobés en el banquillo habían ganado todos sus partidos en el entonces Municipal. Unionistas, que era el segundo peor viajero del grupo, viajó en el día para recortar gastos.

Omar Perdomo se desespera mientras los jugadores de Unionistas celebran su gol / Erasmo Fenoy

Los albinegros buscaban un triunfo que les hubiese colocado cinco puntos por encima del descenso, pero aquella noche gélida, fue el Unionistas el que venció 0-1, merced a un tanto de Raúl Beneit en el 64’, tras rentabilizar un malentendido de Nico Delmonte y Connor Ruane en la frontal. "La Balona se congela", sostuvo este periódico en el titular de su crónica.

Cuatro días después el conjunto linense venció 3-0 al Pontevedra y parecía espantar fantasmas, pero entró en una mala dinámica (un empate y tres derrotas en las siguientes jornadas) que propició que el entonces presidente, Raffaele Pandalone destituyese a Rafa Escobar y entregase la dirección del equipo al gallego Víctor Basadre para las últimas siete jornadas.

La Balompédica descendió tras empatar en la última jornada en el Alfonso Murube de Ceuta. De haber ganado hubiese salvado la categoría. De haberlo hecho en aquel encuentro aplazado con Unionistas, también.