El Ceuta B derrota al Tomares en partido aplazado (2-1), se mete en play-off y la Balona es séptima

El Ceuta B derrotó este miércoles (2-1) al Tomares en encuentro aplazado de la decimocuarta jornada del Grupo X de Tercera división. Con este resultado el filial caballa escala hasta la cuarta posición de la clasificación, mientras que la Real Balompédica Linense desciende al séptimo puesto.

Los linenses quedan a dos puntos del quinto, el Atlético Central. Ambos conjuntos tienen un partido pendiente, el aplazado de la decimosexta fecha del calendario, que disputarán el próximo miércoles, 14 de enero, a partir de las 19:00.

El Ceuta B recuperó, tras el descalabro de la primera jornada de 2026 en Castilleja (3-1) su condición de candidato a todo. Los que entrena el exjugador balono David Álvarez Polaco superaron a un Tomares que llegaba en puesto de descenso, pero en plena mejoría de resultados.

"La AD Ceuta FC B vuelve a asomarse a los puestos de play-off de ascenso gracias a una sufrida victoria por 2-1 frente a la UD Tomares, en el encuentro aplazado de la 14ª jornada. El filial caballa tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un rival en zona de descenso que vendió cara su derrota", se lee en la web de la RadioTelevisión de Ceuta.

Agbor (36') y Guzmán (40') encarrilaron el encuentro para los de casa, pero Raúl Vega acortó distancias de penalti en el 60'.

En la media hora final los dos conjuntos malograron ocasiones claras para haber anotado. El árbitro, Rafael Gavilán García (Huelva), expulsó en el tiempo añadido con roja directa a los locales Ankudinov y Alessandro, éste en el banquillo.

Una vez disputado este encuentro y a la espera de que se celebre el que deben dirimir Balona y Atlético Central, la clasificación queda así: