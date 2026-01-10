Conil CF: más rival de lo que señalan los números

El Conil CF recibe este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) a la Real Balompédica Linense después de dejar escapar de manera consecutiva dos triunfos en el tiempo añadido: frente al Pozoblanco en casa y en su visita al Atlético Onubense. Los amarillos, cuyo único objetivo es la permanencia, están afincados, después de 16 jornadas, en la zona media del grupo X de la Tercera Federación con siete puntos de renta sobre los puestos de descenso. Todo indica que habrá un ambiente de gala en el Pérez Ureba.

El Conil CF comenzó la campaña con problemas, condicionado por la inexperiencia de buena parte de su plantilla y por un duro calendario (Bollullos, Ciudad de Lucena y Cádiz Mirandilla) que le llevó a finalizar la cuarta jornada penúltimo, con un solo punto.

Pero el equipo ha ido madurando, se ha ido conjuntando y levantó el vuelo, de manera que en las doce jornadas restantes ha sumado 19 puntos, apenas dos menos que la Balona (que tiene un partido pendiente) y ocuparía la octava plaza en ese periodo de tiempo.

Ojo que el encuentro no se antoja fácil para las huestes de David Sánchez. En las últimas cinco jornadas el Conil ha firmado una sola derrota (en Lepe, ante el San Roque y por la mínima), una victoria (en su visita a Coria) y tres empates, pero ojo que los dos más recientes, en casa ante el Pozoblanco y en Huelva frente al Atlético Onubense, se produjeron después de encajar el gol de la igualada bien entrado el tiempo añadido, cuando ya casi celebraba la victoria.

En su plantilla destaca la presencia del jimenato Ezequiel León (formado en la cantera del Algeciras y ex de la AD Ceuta), Víctor Olmo (que jugó en la Balona hace dos temporadas, hasta que en el último partido de 2024 sufrió una rotura de ligamentos en la visita al filial del Cartegena), Oliva (San Fernando, Sanluqueño, Europa de Gibraltar…), Orihuela (que pasó por la UD Los Barrios y más tarde hizo carrera en la liga gibraltareña), Tino Mendoza (UD Los Barrios), De Rueda (ex de Sanluqueño, Xerez Deportivo y Ebro en Segunda RFEF)...

De cara al encuentro con los de La Línea los locales no tienen bajas alguna, aunque están pendientes de las malas pasadas que la gripe suele protagonizar en los vestuarios en este periodo del año.

El preparador, Jesús Barbadilla Jesule, es hijo de una linense y se confiesa un enamorado de La Línea. Como futbolista vistió las camisetas de CD Málaga, Poli Ejido, Poli Almería, Xerez Deportivo, Levante, Mérida y Unión Estepona.

El míster entiende que Balompédica, Dos Hermanas y Atlético Central cuentan con las plantillas más potentes del grupo y asegura que si los albinegros consiguen dominar la presión que supone tener que ascender sí o sí “irán a más” y acabarán “entre los primeros” aunque no se atreve a vaticinar si alcanzará el título y, por lo tanto, el ascenso directo.

Con respecto a los suyos recalca que cuenta con un vestuario muy joven, como corresponde "al segundo presupuesto más bajo de la competición” y recalca que si el Conil quiere alcanzar el objetivo de la permanencia debe poner fin a su fragilidad defensiva. Los amarillos reciben 1,38 goles de media por jornada.