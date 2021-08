Romerito: "Soñar con un inicio de liga así es difícil"

El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Ruiz Romerito, declaró tras el triunfo de su equipo este domingo ante el Real Madrid Castilla (2-1) que "soñar con un inicio así de liga es difícil" y dijo que los suyos eran "merecedores de la victoria".

"El equipo hizo un grandísimo partido ante un gran rival con jugadores individuales muy buenos y trabajado colectivamente, pero la Balona hizo un grandísimo esfuerzo, con una gran intensidad que es lo que intentamos inculcarles", comenzó el técnico.

El preparador cree que el resultado debió ser más abultado: "En los primeros cinco minutos tuvimos un poco de dudas y nos metieron el gol, pero reaccionamos bien. El gol del empate nos ayudó a crecer y creo que la primera parte se quedó corta en el resultado, pero si perdonas... En la segunda parte tuvimos oportunidades para sentenciar y al final sufrimos un poquito. Hicimos un grandísimo partido y somos merecedores de la victoria".

Sobre su rival, dijo: "Sabíamos que una de las opciones del Castilla era venir con tres centrales y entrenamos durante varias semanas el cómo poder contrarrestarlo y el equipo lo asimiló. Hicimos una primera parte espectacular y en la segunda sufrimos un poco más porque porque es imposible mantener una intensidad tan alta durante 90 minutos".

"El Madrid te exige mucho y al final tuvimos que igualar en los carrileros porque Mena estaba sufriendo, puede ser que afectado por la vacuna del Covid que se puso durante la semana. Para no sufrir en los centros que nos hacían cambiamos el sistema a un 5-4-1 y no sufrimos en ocasiones de gol", continuó.

Quiero que el equipo sea muy vertical

El entrenador quitó hierro a la ocasión marrada por Koroma en el descuento, cuando optó por chutar en lugar de pasar a un Gerard Oliva que estaba en mejor posición: "Los futbolistas que están arriba quieren meter gol y hay que entenderlo. Yo les inculco que tienen que meter gol, que tienen que tirar porque a veces los porteros fallan. Quiero que el equipo sea muy vertical, porque aquí en casa no queda otra. Tenemos que inculcar esa filosofía y ser seguros a nivel defensivo".

"Creamos muchísimas ocasiones pero perdonas y perdonas y al final el resultado queda corto. Tuvimos ocasiones para sentenciar y no estar sufriendo hasta el final. Si metiésemos todas las ocasiones... Hay que saber que sufriremos mucho este año en cada partido, que hay grandes plantillas y que tenemos que ser el mismo equipo tanto en casa como fuera", expuso.

La afición acabó aplaudiendo al equipo, algo que motiva al balono: "Intentamos que la Recia sea un equipo difícil, correoso, y si lo damos todo, la afición sabrá verlo. Habrá rachas buenas y malas, pero necesitamos a la afición a nuestro lado. Los jugadores llevan siete semanas entrenando como perros para llegar a este partido y ofrecérselo a los seguidores".

Sobre el cambio de Iván Martín y Masllorens, explicó: "Iván iba arrastrando algún problema durante la semana y en el descanso nos dijo que sentía unas pequeñas molestias y fuimos precavidos. A Masllorens se le cogió un poco el isquio... Pero es que exigimos tanto a los futbolistas que nos pasarán estas cosas".

Sobre la posición de Loren en el lateral diestro, opinó: "No sorprende. Venía como extremo pero con la urgencia que tuvimos con Arroyo que no estaba y Yeremi, empezamos a probarlo de lateral porque es rápido. Es verdad que tácticamente no era bueno en ese sentido pero fue mejorando durante la pretemporada y se ha ganado el puesto. Hizo un grandísimo partido. Cuanto más versátiles sean los jugadores, mayor competencia en los puestos y mejor para el equipo".