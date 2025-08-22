La Balona busca coronar su gran pretemporada ante el UD Torre del Mar

La Real Balompédica Linense busca coronar su brillante pretemporada en el último encuentro oficial de este verano, ante el UD Torre del Mar (grupo IX de Tercera Federación). Los albinegros tratarán de "quitarse la espinita" de haber perdido por la mínima ante el club malagueño, que ha empañado la estadística perfecta que traían los linenses hasta el encuentro del miércoles 13 de agosto, que perdieron 1-0.

El partido -que será el último salvo que se anuncie la celebración del Trofeo Ciudad de La Línea- se jugará este 23 de agosto en el estadio municipal Ciudad de La Línea a las 20:00. La Recia viene de firmar un empate (0-0) muy meritorio ante el Juventud Torremolinos CF, un rival dos categorías arriba que no pudo batir a los linenses. La Balona llega al nuevo choque contra el conjunto rojillo con cuatro victorias en seis partidos: contra el Mijas-Las Lagunas (0-3); el Mons Calpe (2-1); el Bruno's Magpies (4-2) y el Estepona (0-2). Por su parte, el UD Torre del Mar viene de jugar la vuelta de la Copa Brisa Marina, con un resultado global de (2-1, en contra) frente al club extremeño UD Montijo (grupo XIV de Tercera Federación).

El enfrentamiento promete ser de altura, con una Balona ya encomendada a la patrona y con la vestimenta de gala oficial que buscará resarcirse y acabar una pretemporada casi inmaculada demostrando el duro y buen trabajo del verano. En el anterior partido, la tensión se apoderó en los compases finales: primero con la expulsión del entrenador, David Sánchez, que recibió la pena tras protestar una reiteración de faltas que el árbitro no supo manejar; y segundo, con la expulsión de Juaniyo, fichaje del verano procedente del Xerez DFC.

El plantel local estará arropado por la afición que este año ya confirma su fidelidad con 1471 abonados a mediados de agosto, una cifra que mejora en el tiempo pese a los resultados de las anteriores temporadas; pasando de los 1456 abonados alcanzados en el agosto de 2023/2024. Un año más tarde, tras una campaña 2024/2025 que no culminó con la lucha por el ascenso, la respuesta fue prácticamente la misma, demostrando que los seguidores mantuvieron la confianza sin flaquear.