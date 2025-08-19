La afición de la Balona se mantiene fiel a su equipo a pesar del descenso

La grada del Ciudad de La Línea, en el partido ante el Juventud de Torremolinos.

La Real Balompédica Linense afronta con optimismo el inicio de la temporada 2025/2026 en Tercera Federación, impulsada por una masa social que no ha flaqueado pese a las adversidades. A mitad de agosto, el club cuenta con 1.471 abonados, una cifra muy similar a la de los dos cursos anteriores.

En la temporada 2023/2024, marcada por el descenso desde Primera Federación, a mediados de agosto se alcanzaron 1.456 abonados en plena desilusión. Un año más tarde, tras una campaña 2024/2025 que no culminó con la lucha por el ascenso, la respuesta fue prácticamente la misma, demostrando que los seguidores mantuvieron la confianza sin flaquear.

En el actual curso, la capacidad de movilización es un estímulo extra dentro de un proyecto que arranca prácticamente desde cero, tras reconectar con su base social. La Balona ha logrado repetir e incluso superar ligeramente las cifras de abonados de hace dos temporadas, antes del descenso, lo que refleja una fidelidad notable de su hinchada albinegra.

Las cifras pueden ser incluso mejores ante el duelo del sábado ante el Torre del Mar (20:00 horas), ya que el precio de la entrada general es 15 euros en tribuna, 12 en preferencia y 8 en fondos, mientras que los abonados solo pagarán cinco euros en cualquiera de las zonas del estadio Ciudad de La Línea. La buena imagen de los de David Sánchez este verano, especialmente el pasado domingo en la presentación en casa ante el Juventud de Torremolinos, también puede ser un aliciente para que los indecisos aumenten la cifra de abobados esta semana.

Un mes después de presentar la campaña de abonos 2025/26 con el lema “Tripulación Blanquinegra”, el club ya había superado la barrera de los 1.127 abonados. Esto le sitúa como uno de los clubes con mayor respaldo social en la Tercera Federación, donde muchos equipos luchan por alcanzar los 500 abonados.

Los precios establecidos para la nueva campaña oscilan entre los 70 € para nuevas altas en Fondo y los 150 € en Tribuna alta o baja, en función de la zona y la antigüedad del abonado.

La venta sigue abierta y el club confía en que el partido de la primera jornada de Liga en el grupo X, en el Ciudad de La Línea el 7 de septiembre, frente al Chiclana CF, sirva como un nuevo impulso para que los rezagados se animen a abonar. Las oficinas del club registran diariamente nuevos altas, mientras los hinchas esperan una temporada que ya ha despertado ilusión tras el varapalo del descenso.