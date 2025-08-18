La Balona 2025/2026 ya despierta ilusión

El primer amistoso de la Real Balompédica Linense en casa esta pretemporada, que terminó con empate a cero frente al Juventud de Torremolinos, equipo de Primera Federación -dos categorías por encima-, ha desatado la ilusión de una afición ávida de buenas noticias. La ilusión se ha desatado tras ver en acción por primera vez para muchos al equipo que dirige David Sánchez, que ya ha despertado entre los aficionados sensaciones que no se vivía desde hace años, y así lo han expresado en las redes sociales. La Balona 2025/2026 empieza a enamorar.

La ilusión se ha desatado tras el dramático descenso a Tercera Federación, una temporada aciaga que dejó a la afición herida y al equipo en busca de redención. El partido ante el Juventud de Torremolinos, el primero en el estadio Ciudad de La Línea este verano, ha sido el punto de inflexión. “Este año parece que vamos a disfrutar”, comentaba Eli Delgado Cortés. “Vamos Recia, ese es el camino para sacarnos del infierno de Tercera”, añadía Juan Montero Santos.

El conjunto dirigido por David Sánchez mostró una versión renovada, con presión alta, criterio en la salida de balón y hambre competitiva. “Me ha gustado mucho el equipo; cuando ha dispuesto del balón lo ha jugado con criterio y cuando no lo ha tenido, ha luchado y presionado hasta la extenuación”, comentaba Mauricio Gordillo Álvarez. Otros como Miguel Ortega Aguilar destacaban que “la Balona puso el juego y las ocasiones” ante un rival de superior categoría.

Los comentarios publicados en las redes sociales oficiales del club fueron unánimes: este equipo transmite. “En 20 minutos de este partido he visto más centros y más tiros a puerta que en dos temporadas”, afirmaba Jonathan Moreno Martín. Sergio Cano Pérez lo resumía con contundencia: “He visto más fútbol y ocasiones que en toda la temporada pasada, este año SÍ”. Javier Moreno destacaba a dos nombres propios: “El 17, Sergio Pérez y Chey, dos jugadorazos… ¡Así sí, Balona!”.

La presentación en el estadio Ciudad de La Línea fue más que un trámite: fue el reencuentro emocional entre equipo y afición. “Así da gusto ir al Ciudad de La Línea”, decía José Peláez Magariño. “Este equipo nos va a dar muchas alegrías”, aseguraba Juan Montero Santos, quien pedía a los balonos y linenses que acudan al municipal y apoyen a la Recia. Mercedes Atanet Armida lo resumía al salir del estadio: “¡Este equipo promete! ¡Qué bien retomar la ilusión!”

Desde el lateral derecho hasta el centro del campo, los elogios se repitieron. “El chaval lateral derecho es un pulmón”, destacaba Víctor Crespo. “El 2 -Chey-, pedazo de futbolista”, añadía José Parody Trujillo. La implicación del entrenador también fue clave: “Hemos estado tres años sin entrenador, no para en todo el partido de corregir”, señalaba Miguel Ángel Runner. Jesús Domínguez Rosillo lo tiene claro: “Ya lo dije, con David ascendéis. Pedazo de entrenador y mejor persona”.

La afición respondió como hacía tiempo no lo hacía. “Hemos aplaudido más que en toda la temporada pasada”, comentaba Javier Sánchez Chico. “Muy buenas sensaciones, falta pulir algunas cosillas pero bien”, añadía Mónica Gómez Castilla. “Dominando a un rival de superior categoría, muy posicionada en el campo, teniendo posesión de balón y ocasiones. Ha sido una Balona seria de cojones”, resumía Manu Torres.

La imagen que dejó la Balona el domingo fue el reflejo de un equipo que ha recuperado el alma. “Este año parece que sí han fichado jugadores comprometidos”, decía José Rocha. “Con partidos como el de hoy, creo que esta temporada vamos a perder muy pocos y ganar bastantes”, añadía José Luis Lima González.

La Real Balompédica Linense ha vuelto a ilusionar. Y si el fútbol es emoción, este equipo ha encendido la chispa. La afición lo sabe. La ciudad lo siente. Y el camino de regreso ha comenzado.