La Balona tutea al Torremolinos de Antonio Calderón (0-0)

La Real Balompédica Linense (Tercera Federación) no pudo pasar del empate sin goles frente al Juventud Torremolinos (Primera Federación) en un encuentro donde los locales llevaron la iniciativa, pero carecieron de la puntería necesaria para transformar sus ocasiones en el Ciudad de La Línea. El partido sirvió de presentación de los albinegros ante su hinchada y significó el regreso del exentrenador albinegro Antonio Calderón, que condujo al equipo balono a su último ascenso precisamente a esa misma categoría y ahora dirige al conjunto costasoleño.

La Balompédica formó de salida con Hermosín, Chey, Pedro Morillo, Adirán Moyano, Pepe Rincón, Cascajo, Diego Domínguez, Sergio Pérez, Juaniyo, Boateng y Julio Algar. Desde los primeros compases, este once mostró sus intenciones. Cascajo avisó en el minuto 2 con un primer disparo que encendió a la grada. A partir de ahí, el conjunto albinegro fue imponiendo su ritmo, con presión alta y mayor posesión, aunque sin generar excesivo peligro hasta el minuto 25, cuando Pepe culminó una jugada colectiva con un remate desviado.

El público en el Ciudad de La Línea. / Andrés Carrasco

El tramo final de la primera parte ofreció las mejores oportunidades. Primero, Pedro Morillo obligó al guardameta visitante a intervenir con un disparo potente (33’). Poco después, Juaniyo no pudo resolver en el mano a mano por la férrea presión de la zaga rival (40’). Y en el minuto 44, el portero del Torremolinos se convirtió en protagonista al detener dos intentos consecutivos que pudieron abrir el marcador.

Tras el descanso, el guion se mantuvo. Cascajo, muy activo, firmó un centro peligroso a balón parado en el 49’, y probó fortuna desde fuera del área en el 62’ y el 69’, aunque sin éxito. Los cambios introducidos por el técnico linense (con Rubén, Lanzini, Leo, Alvarito y Diego ingresando al campo) aportaron frescura, pero no lograron romper la resistencia visitante.

El Juventud Torremolinos, sólido en defensa y con un portero inspirado, resistió cada embestida y terminó arrancando un punto valioso en un escenario complicado.

La Balona, pese a sumar, se marcha con la sensación de haber dejado escapar la victoria en un partido que dominó de principio a fin, pero en el que la falta de acierto en el área rival fue determinante. Se trata del primer empate de una pretemporada en la que lleva cuatro victorias (Mons Calpe, Mijas-Las Lagunas, Bruno’s Magpies y Estepona) y solo una derrota, el pasado miércoles ante el Torre del Mar.

Estos partidos han estado marcados por las pruebas y este domingo ante un equipo que está dos categorías por encima, el técnico albinegro, David Sánchez, ha tenido la de ir perfilando con un rival de mayor nivel el equipo que comience la temporada el 7 de septiembre ante el Chiclana CF.