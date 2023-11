El Sevilla Atlético llega a La Línea sin su portero titular, Alberto Flores, citado por el primer equipo

El Sevilla Atlético desembarca este domingo (17:00) en el Ciudad de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense no solo como segundo clasificado del grupo IV de la Segunda Federación, sino también como el segundo menos batido del mismo (solo por detrás del Águila), con solo cinco goles en diez jornadas. Una virtud esta última que se somete a examen, toda vez que el filial nervionense no dispondrá de quien ha sido el portero titular, Alberto Flores, en todas y cada una de las jornadas.

La lesión que sufrió el martes durante un entrenamiento el guardameta noruego del primer equipo Ørjan Nyland ha provocado que el entrenador, el uruguayo Diego Alonso, solo cuente con Marko Dmitrovic para el derbi de este domingo (18:30) con el Real Betis, por lo que ha llamado a filas a Alberto Flores, el titular del primer filial.

Por lo tanto el Atlético viajará a La Línea con Matías Árbol, que hasta ahora había visto todos los encuentros desde el banquillo, y con un compañero bien del Sevilla C bien del División de Honor Juvenil, cuyo nombre no ha sido facilitado por cuanto la entidad de Nervión no da a conocer la lista de convocados de sus equipos de cantera.

Además del cancerbero, son bajas en una plantilla con solo 21 licencias, los cuatro lesionados de larga duración: Antonio Zarzana (operado esta misma semana), Leo, Hormigo y Alexandro.

El conjunto franjirrojo no solo llega después de arrasar en sus tres últimas jornadas (tres victorias, 12 goles a favor y ninguno en contra) sino también como mejor ataque de toda la cuarta categoría nacional con 24 tantos (los mismos que el Pontevedra) y con el mejor artillero de la misma, Issac Romero, con 8 dianas.

El entrenador de los sevillistas, Jesús Galván, sostiene que su rival es “un equipo diseñado para estar arriba, para ocupar una plaza en ese grupito que optará a las plazas de play-off, incluso de ascenso directo” a las que cree que llegará.

“La Balompédica cuenta con un gran entrenador, al que le tengo una gran estima y un gran cariño [en referencia a Mere] y sé que sus equipos compiten y son serios”, recalca. “Los números así lo dicen, porque encaja poco y que también hace poco”.

“Vamos a enfrentarnos a un equipo duro, sobre todo en campo, con su gente, donde le ha ganado al líder Marbella y ha hecho buen fútbol por momentos”, sigue. “Sabemos que nos espera un rival durísimo, yo creo que es uno de esos equipos a los que uno no quiere enfrentarse, porque sabe que en su casa es temible, pero tenemos que jugar todos contra todos, así que no queda otra que tratar de sacarle partido a los pequeños defectos que pueda tener y que no se nos vean los nuestros”.

“Hay que asumir que estamos en un buen momento, hemos encontrado un pico de forma muy bueno, los chavales se han adaptado muy bien después del cambio de entrenador y yo me he aprovechado de muchas cosas buenas que dejó Antonio Hidalgo, porque el equipo ya estaba muy bien clasificado”, agrega Galván, que llegó a comienzos de octubre para relevar a Antonio Hidalgo, que se marchó al Huesca de Segunda división.

