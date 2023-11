Galván: "La Balona es uno de esos equipos temibles a los que uno no quiere enfrentarse"

El entrenador del Sevilla Atlético, Jesús Galván asegura que la Real Balompédica, a la que el filial nervionense visita este domingo día 12 (17:00) es “uno de esos equipos” a los que por su potencial “uno no quiere enfrentarse”. El míster franjirrojo, que llegó al cargo en octubre procedente del Cadete A tras la marcha de Antonio Hidalgo al Huesca, se deshace en elogios para el técnico de los albinegros, Baldomero Hermoso Mere y vaticina que cuando el equipo de La Línea consiga conjuntar su solidez defensiva con acierto rematador hará buena su condición de candidato a pelear por todos los objetivos.

“Hay que asumir que estamos en un buen momento, hemos encontrado un pico de forma muy bueno, los chavales se han adaptado muy bien después del cambio de entrenador y yo me he aprovechado de muchas cosas buenas que dejó Antonio Hidalgo, porque el equipo ya estaba muy bien clasificado”, recuerda Jesús Galván, (ex jugador de Sevilla, Córdoba, Recre, Villarreal, Lleida...) quien ha formado parte de la estructura técnica del Sevilla FC en varias ocasiones, pero también ha dirigido a equipos como Alcalá, Utrera o Gerena en la extinta Tercera división. “Es verdad que estamos bien y aunque es obvio que alguna vez tendremos que perder, esperamos que la racha se alargue y seguir con esta dinámica”.

“El equipo viene de sufrir mucho la pasada temporada, de evitar en la última jornada un descenso que para el club era poco menos que una catástrofe y la verdad es que esta temporada casi los mismos jugadores, con pocas incorporaciones, los chicos están divirtiéndose y eso es muy importante para un grupo de chavales”, analiza el técnico, en declaraciones a Europa Sur.

Con respecto a la Balona dice: “Es un equipo diseñado para estar arriba, para ocupar una plaza en ese grupito que optará a las plazas de play-off, incluso de ascenso directo y yo creo que lo va a lograr”.

“La Balompédica cuenta con un gran entrenador, al que le tengo una gran estima y un gran cariño [comenta en referencia a Mere] y sé que sus equipos compiten y son serios”, recalca. “Los números así lo dicen, porque encaja poco y que también hace poco”.

“Vamos a enfrentarnos a un equipo duro, sobre todo en campo, con su gente, donde le ha ganado al líder Marbella y ha hecho buen fútbol por momentos”, sigue. “Sabemos que nos espera un rival durísimo, yo creo que es uno de esos equipos a los que uno no quiere enfrentarse, porque sabe que en su casa es temible, pero tenemos que jugar todos contra todos, así que no queda otra que tratar de sacarle partido a los pequeños defectos que pueda tener y que no se nos vean los nuestros”.

“La Balona es un equipo rocoso, al que le generan pocas ocasiones, que defensivamente está muy bien trabajado y que ofensivamente tiene sus armas con Aridane Santana, Joao Pedro, Santi Jara o Fran Carbià, con laterales muy largos. Cuenta con jugadores con mucho talento individual y cuando acabe de cohesionar esa solidez defensiva con el acierto arriba será más temible aún”, apostilla.

Preguntado sobre si el conjunto de La Línea puede tener más opciones ante un contrincante que trata de hacer fútbol cuando tiene el balón -como el Sevilla Atlético- y no renuncia al ataque de manera manifiesta, Jesús Galván responde: “Es muy probable. A la Balona le gusta más los equipos que proponen, porque pueden apretar más arriba y son partidos más de tú a tú. Esos duelos le van mejor que los que juega ante rivales ásperos, verticales, directos, de segunda jugada, que proponen un fútbol más trabado”.

“Yo estoy convencido de que se va a ver un buen partido, pero nosotros vamos a intentar que se impongan nuestras armas, lo que el equipo lleva haciendo desde que comenzó la temporada con Antonio Hidalgo y seguir en esa línea”, finaliza. “Nosotros no vamos a cambiar nuestro estilo, vamos a ser igual de prácticos, porque aunque éste sea un equipo de formación también hay que educar a los niños y hacerles ver que el resultado es lo que impera en el fútbol actual”.