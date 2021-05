El 27 de mayo de 2012 la Sociedad Deportiva Amorebieta, un equipo del que casi nadie había oído hablar por estos lares hasta entonces, caía eliminado en el Municipal de La Línea a manos de la Real Balompédica en la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda. Parecía que era un sueño sin retorno para el modesto conjunto vasco… que a última hora de la noche del pasado sábado, nueve año después, rompía todos los pronósticos, derrotaba al gran favorito, Badajoz, en el Nuevo Vivero y se convertía en nuevo inquilino de la categoría de plata… de la que no podrá disfrutar en su estadio.

Amorebieta y Balona habían empatado a un tanto en Urritxe. A los dos minutos del encuentro de vuelta Muniozguren adelantó a los visitantes en La Línea y silenció durante un buen rato a los 8.000 espectadores que se habían dado cita en las gradas.. En el 28’ el árbitro extremeño Hernández Maeso expulsó al actual segundo entrenador albinegro, Carlos Guerra. Pero con todo en contra la Balompédica tiró de épica y volteó el marcador con dos goles de Ocaña (40 y 71’, éste de penalti).

El pasado sábado, casi a la medianoche, ese equipo que representa a una población de 19.000 habitantes y que hizo frente a la competición con 700.000 euros se tomaba la revancha y ascendía a Segunda nada menos que tras eliminar al Badajoz. El conjunto de Iñigo Vélez fue tercero en su subgrupo y dio el salto después de eliminar a dos campeones, el Linares y la mencionada escuadra pacense.

Curiosamente, en la nueva categoría no podrá jugar en su estadio. “No podrá disputar los partidos en Urritxe, del que han hecho un fortín en el presente curso. El estadio no cumple los requisitos necesarios para acoger encuentros de Segunda. Es por ello que desde el club han ido mirando diferentes alternativas”, explica el diario Marca.

“Ipurua (Eibar), Lezama (Athletic) y Lasesarre (Barakaldo) son las opciones que maneja el Amorebieta. El feudo del Eibar es el mejor posicionado, puesto que Euskotren tiene vía y servicio para ir desde la localidad vizcaína hasta la guipuzcoana”, añade la información.