Rubiales cambia los estatutos para que los clubes de Primera RFEF estén obligados a ceder su representación a la Federación

La comisión delegada de la Real Federación Española de Fútbol aprobó este lunes una modificación del del artículo 122 del Reglamento General relativo a las obligaciones de los clubes no profesionales, a los que obliga a ceder a la RFEF su representación exclusiva en el orden laboral, organismos públicos o entidades deportivas internacionales, al tiempo que limita su derecho a la asociación. Este cambio en el artículado no entra en vigor, ya que precisa ser validado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CDS).

La Española, en otro claro atentado contra las entidades que forman la Asociación de Clubes de la Tercera categoría Nacional (en cuya fundación participó la Real Balompédica Linense) a los que ya amenazó con expulsar de la competición la temporada próxima, dice ahora en referencia a sus obligaciones:

"En el caso de los clubes que participen en competiciones no profesionales, reconocer la representación exclusiva de la RFEF en la defensa de los intereses colectivos de los clubes de fútbol afiliados en la RFEF cuando estos guarden relación con las competiciones de fútbol no profesional y las actividades del fútbol en general, incluyendo las de naturaleza colectivo laboral ante las administraciones públicas, las entidades deportivas de ámbito nacional o internacional, sindicatos y cualquier otra entidad cuando la actuación se enmarque en la defensa y gestión de los intereses colectivos garantizando, en todo momento, la defensa y gestión individual de los intereses de cada uno de los clubes cuando estos sean individuales de cada uno de los clubes afiliados y no ejercidos de forma colectiva".

Más adelante, según desvela iusport, se puede leer:

"Gestionar exclusivamente mediante la RFEF y por medio de sus órganos válidamente reconocidos o, en su caso, mediante las Ligas Profesionales cuando obligatoriamente formen parte de ellas y en el marco de las competencias de estas de acuerdo con la legislación deportiva, o por medio de otras entidades cuando estas estén reconocidas o autorizadas por la RFEF tal y como exigen los Estatutos de la FIFA y de la UEFA, el conjunto de todos aquellos intereses que puedan ser comunes a diversos clubes cuando tengan relación o estén dentro del ámbito del fútbol y cuando dichos clubes afiliados participen en competiciones oficiales no profesionales para la RFEF y en relación con las competiciones profesionales para las respectivas Ligas profesionales, cuando dichos intereses sean gestionados de manera colectiva y, todo ello, a los efectos de garantizar la integridad en la competición y el fair-play en la misma."

Tanto Proliga como la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional han puesto en marcha sus armamento judicial para advertir al CSD del atropello al que podrían verse sometidos para que el este organismo, dependiente del Gobierno, no dé por bueno ese cambio estatutario.