Recreativo de Granada, un filial con todos sus avíos

La Real Balompédica recibe este domingo a un Recreativo de Granada en alza. El filial nazarí enlaza tres jornadas sin perder, dos victorias consecutivas, presenta mejores números como visitante que como local y empieza a recuperar efectivos después de que las lesiones le descolgasen de la primera posición, a la que se aupó dos veces en el primer tramo de la competición. El entrenador, Pedro Morillas, está pendiente de que Juancho y Carlos Neva, que están citados hoy con el primer equipo, puedan o no desplazarse mañana hasta La Línea.

El Recreativo de Granada que este domingo llega a La Línea para medirse a la Balompédica (17:00) nada tiene que ver con aquel equipo preñado de jugadores extranjeros que paseó el filial nazarí durante la etapa en la que la entidad estaba bajo la tutela de Quique Pina. Es un plantel joven, en el que buena parte de su plantilla es andaluza y que está bajo el mando de Pedro Morillas, que el pasado curso llegó a estar durante varias jornadas al frente de la primera plantilla.

Los rojiblancos protagonizaron un excelente arranque de la competición. De hecho tras la sexta jornada ocupaban el primer puesto del grupo IV de la Segunda B, pero se desinflaron, en buena medida como consecuencia de las lesiones, aunque han sumado siete puntos en sus tres últimos duelos (dos victorias consecutivas) y se han aupado a la sexta plaza, a solo cuatro puntos de la Balompédica.

Como buen filial los números del próximo rival balono son un tanto peculiares. De hecho ha sumado más puntos como visitante (14) que en su Ciudad Deportiva (11). Fuera de casa es el cuarto mejor del grupo después de sumar cuatro triunfos (Cartagena, Murcia, Marbella y Atlético Malagueño), dos empates (Jumilla y Sevilla Atlético) y otras tantas derrotas (Villanovense y El Ejido).

El club no suele hacer pública la lista de convocados, pero en este caso no será definitiva hasta tanto no se sepa si Carlos Neva –que está citado y que ya lo estuvo la pasada semana– actúa con el primer equipo ante el Real Oviedo esta tarde (16:00). Legalmente podría incluso hacer doblete, pero se da por entendido que si estuviese en el campo muchos minutos, eso no sucedería.

Técnicamente Juancho también podría estar entre los que viajasen a La Línea, porque aún tiene ficha del filial, pero en el club ya le consideran futbolista de la primera plantilla a todos los efectos, aunque todo podría suceder.

El capítulo de bajas lo explicó el propio preparador ayer durante su comparecencia en rueda de prensa: “Hongla por sanción; Ontiveros e Isi, que se entrenan al margen, además de Rubén Sánchez y Yael, que no sabemos si llegarán; el juvenil Dani Moreno, que es una apuesta del club, lo está haciendo fenomenal pero el otro día terminó con molestias y tampoco sabemos si llegará”.

El míster se refirió así al duelo con la Balona: “En La Línea nos espera un partido complicado, pero la semana pasada los chavales hicieron un magnífico partido, sobre todo en la segunda parte y fueron capaces de doblegar a un rival complicado”, en referencia al triunfo 4-1 sobre el Talavera. “Los chavales han recuperado la mentalidad del comienzo de temporada y eso se les nota”.

“Nos vamos a encontrar un partido de diferentes características”, explicó. “La Balona de este año tiene una gran capacidad defensiva, lleva seis goles en contra en toda la temporada y en los últimos ocho partidos no han encajado ningún gol”.“Además tiene muy buenos futbolistas de medio campo para delante”, abundó el míster del filial granadista.

“Tienen el bloque del año pasado, este año tienen una idea muy firme de juego con diferentes sistemas. Están haciendo una temporada sensacional”.

El pasado curso el Recreativo de Granada (entonces Granada B) saldó con empate a un tanto su visita a La Línea, en un duelo que este periódico definió como “partidazo” disputado ante más de cuatro mil espectadores.

“El partido ha resultado impropio de la categoría de bronce, con dos equipos buscando el triunfo sin tapujos y con los dos porteros, pero muy especialmente el de la Balona, Jesús Godino, que realizó hasta cuatro paradas de mérito en la segunda mitad”, recalcaba la crónica.