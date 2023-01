Rafa Escobar: "Hicimos un partido redondo y demostramos que lo del miércoles fue un accidente"

Rafa Escobar se mostró pleno de "satisfacción" por la victoria de la Balona ante el Pontevedra y por la manera en la que su equipo se repuso al último revés en el Municipal. "Demostramos que lo del pasado miércoles (ante Unionistas) fue un mero accidente", reivindicó.

"La valoración es bastante clara esta vez, creo que hicimos un partido perfecto, redondo en todos los sentidos", manifestó el albinegro. "Desde el primer minuto demostramos que los del miércoles fue un mero accidente. Tendremos que perder algún que otro partido a lo largo de la temporada, pero el equipo tiene valentía, se sobrepuso, cambiamos el chip y fuimos a por la victoria ante un muy buen rival", afirmó.

"Que el 3-0 no engañe porque fue un partido trabajado, no fue sencillo. Lo que pasa es que estuvimos serios, generamos ocasiones de gol, combinamos bien el juego corto con el largo... No se puede poner un pero, sería quitarle mérito", insistió Escobar.

El técnico de la Balompédica reconoce que el haber marcado tres goles "nos dan tranquilidad, seguridad y confianza". "Nos cuesta hacer gol, es indudable y no vamos a engañar, pero lo importante es generar, tener ocasiones y las estábamos teniendo. No recuerdo una parada de Varo, era cuestión de tener paciencia y seguir con el ritmo en la segunda parte, tarde o temprano tenía que llegar", expresó.

En ese sentido, Escobar realzó la importancia de las sustituciones: "Los cambios nos volvieron a dar chispa y velocidad, sobre todo en la parte de arriba, y permitió que el equipo siguiera en el ritmo alto".

Rafa Escobar ensalzó a todos sus jugadores, pero preguntado por Bobby Duncan tuvo palabras para el inglés: "Bobby hizo buen partido y era complicado después de tanto tiempo sin jugar, pero todo el mundo estuvo a un nivel excepcional", subrayó el entrenador, que una vez más piropeó a su vestuario. "Hay muy buena plantilla, un grupo de jugadores excepcionales, la pena es que no todos pueden disponer de los minutos que me gustaría darles, los ves entrenar y el ritmo es altísimo".

El balono agradeció el aliento de la hinchada: "Sabía que la afición iba a responder. Hacía falta ofrecerle un partido así, bonito. Creo que jugamos muy bien al fútbol y sin balón el equipo fue solidario, así que satisfacción por todos los lados".