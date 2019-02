Pandalone llama a filas a la afición de la Balona por los retrasos en el derribo de la visera

Raffaele Pandalone, presidente de la Real Balompédica, hizo este miércoles en rueda de prensa un “llamamiento a filas” a la afición de la Balona, a la que pidió que acuda en masa el próximo domingo al partido que el equipo albinegro disputará (12:00) con la UD Melilla “y llene la Preferencia” como fórmula de protesta por los continuos retrasos en la finalización del derribo de la visera de Tribuna, una grada que, como anunció el martes este periódico, tampoco podrá ser utilizada para ese encuentro. como ya sucedió en el partido de hace dos semanas con el Almería B. Yo creo que tampoco para el partido con el Sanluqueño” del día 24, deslizó el presidente

A lo largo de su comparecencia ante los medios, el mandatario balono se mostró muy ácido con un sector de esa afición a la que pide ayuda. En concreto con quienes han criticado a través de las redes sociales el horario de comienzo de alguno de los encuentros o la suplantación de personalidad cometida por los linenses el pasado domingo en Málaga, al comparecer en el banquillo el preparador de porteros, Raúl Cabrera, con la licencia del doctor Gil Gascón. “Hay gente que se preocupa de tonterías, en vez de lo problemas reales del club”, recalcó en referencia al retraso en la finalización de las obras.

“Yo veo mucha gente que está muy lista en las redes sociales para criticar si se pierde un partido, si jugamos o no al fútbol, si el delantero que fichamos está o no gordo, y esa gente tiene que hacer ruido también para protestar por el bien del club, al que hay que proteger y no hablando de tonterías o haciendo críticas inútiles”, insistió.

Pandalone, que se dijo que no quiere “caer en el victimismo” y se confesó “enfadado y preocupado”, cifró en unos 50.000 euros las pérdidas ocasionadas por el cierre de la parte superior de la Tribuna el pasado mes de septiembre como consecuencia de un informe municipal que solicitaba su derribo. Entre otros apartados deslizó que Legea, la marca de ropa que viste a los albinegros, ha restado 1.500 euros a su patrocinio porque sus anuncios ya no son visibles en las transmisiones televisivas de los últimos compromisos en casa.

El presidente balono insistió: “No quiero que el Ayuntamiento me dé nada, no quiero generar problemas ni hacer política, solo quiero que las cosas estén como cuando llegué y mientras que oigo que en el Campo de Gibraltar hay equipos de Tercera a los que sus ayutamientos ayudan con los fichajes, nosotros, que somos los que militamos en una categoría superior, siempre tenemos que tener problemas”.

El empresario italiano explicó que el alcalde, Juan Franco, le había confesado que las empresas ante las que había intentado mediar para que actuasen como respaldo económico se negaban a ayudar a la Balompédica. “Me pregunto por qué”, dijo Pandalone. “¿Será porque estoy yo, porque soy italiano…? Si un linense quiere hacerse cargo del club las puertas están abiertas para hablar, pero nadie viene”.

Pandalone, que dejó muy claro en los casi 40 minutos de alocución que está decidido a seguir adelante con su proyecto se preguntó si en las actuales circunstancias, con un campo medio derruído la Balompédica está en condiciones de hacer frente a un hipotético ascenso a Segunda división.