Hugo Díaz afirma que el árbitro y Borja López le confesaron que existió penalti en el Linares-Balona

El exjugador de la Real Balompédica Hugo Díaz, que en la actualidad milita en el Linares Deportivo, asegura, en referencia al encuentro de la Primera RFEF que ambas escuadras disputaron este sábado en Linarejos (0-0) que tanto el árbitro, el albaceteño Jorge Tárraga Lájara, como el jugador albinegro Borja López le reconocieron que la jugada del primer tiempo en la que el conjunto de casa y su afición reclamaron penalti, existió la pena máxima.

En la rueda de prensa posterior al partido liguero y al ser preguntado por esa acción, replicó con una significativa sonrisa: “Yo no tengo que hablar de eso, porque al final me meto en camisa de once varas. Con el tiempo he aprendido a callarme muchas cosas. Las imágenes hablan por sí solas. Me lo ha reconocido hasta Borja [López, jugador de la Balona] que fue compañero mío en el Salamanca”

“El árbitro, supuestamente, no pita el penalti por compensar un posible agarrón de Lolo [Guerrero]... es lo que me ha comentado”, afirmó en referencia al colegiado.

“Si comete un error, ha cometido dos... eso me ha dicho”, recalcó. “No sé si hay penalti o no, no lo he visto", comentó segundos después de decir que las imágenes hablaban por sí solas. "Y a partir de ahí él es el que decide, se equivoca a favor o en contra y no hay más”