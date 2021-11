Ruano: "Estamos muy endebles y así es muy difícil sacar algo"

El técnico del Betis Deportivo, Manel Ruano, sostiene que la fragilidad defensiva condenó a su equipo en la derrota ante la Balona en el Villamarín. El míster verdiblanco entiende que "con poco" los rivales están haciendo mucho daño a sus pupilos.

"El fútbol son goles, no se puede decir que merezcamos más sino marcamos más", contentó Ruano a la pregunta de si el Betis Deportivo mereció más ante la Balompédica. "Si nosotros no marcamos y facilitamos mucho... No somos conscientes de donde estamos, hemos regalado acciones que no requieren talento, que solo es querer. En algunas ocasiones estamos muy endebles y nosotros tenemos que hacer un partido perfecto para poder puntuar", manifestó.

Ruano lamentó que su filial se vea abocado siempre a "remar y remar" ya que "es muy difícil sacar algo así", insistió. "Las dos jugadas de los goles, sobre todo la del segundo la hemos trabajado muchísimo, pero si no estás bien te la hacen".

"El equipo sigue y sigue y es positivo, pero no nos da", aceptó el entrenador, bastante abatido. "Espero que los jugadores estén jodidos porque yo lo estoy", admitió.

Ruano ya piensa en las bajas para la próxima jornada porque "en una plantilla tan corta que vamos al límite, cualquier contratiempo nos mata".