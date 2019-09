La Real Balompédica Linense recibe este domingo (18:00, en directo por Footters) en el Municipal al FC Cartagena. Ambos equipos arrancaron la sexta jornada empatados en la tercera plaza del grupo IV de Segunda B y dado que los dos primeros (San Fernando y Badajoz) se cruzan entre sí del resultado en La Línea los dos pueden salir líderes o fuera del cuarteto de privilegio. Los de casa recuperan in extremos a Luis Alcalde y al inédito Pito Camacho para la convocatoria de 19 hombres. Bandaogo, sancionado, e Igor Martínez, lesionado, son las únicas bajas. Sergio Rodríguez, Albisua y Álvaro Vega apuntan a novedades en el once.

Partido de los buenos en La Línea. De esos que siempre se esperan de una forma especial. Una Balona que cuenta sus encuentros en casa por triunfos y un Cartagena que hace lo propio en sus desplazamientos. Dos conjuntos con principios futbolísticos muy parecidos por mucho que su potencial económico invite a aventurar lo contrario a largo plazo.

La Balona inicia esta tarde un maratón de tres partidos en ocho días con duelo de la Copa Federación con la UB Conquense el jueves de por medio.

Ficha técnica Real Balompédica Linense: Javi Montoya; Sergio Rodríguez, Álvaro Vega, Fabrizio Danese, Tomás; Jordan Sánchez, Manu Molina, Albisua, Moussa; Tito Malagón y Dopi. FC Cartagena: Marc Martínez, Markel Etxeberría; Andújar, Carlos David, David Forniés; Verza, Carrasquilla, Rodrigo, Quim Araujo, Elady Zorrilla y Caballero. Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez, de Don Benito (Badajoz). Hora: 18:00 (sexta jornada, en directo por Footters). Estadio: Municipal de La Línea.

Los albinegros saltan al campo heridos en su orgullo por la derrota en Sanlúcar, la primera de la temporada, hace apenas una semana. Necesitados de mantener intacta su imagen de equipo rocoso a base de echar un pulso a uno de los grandes/grandes no solo del grupo, sino de la categoría. Al equipo que con su victoria en ese mismo escenario el pasado siete de enero marcó el camino de un hundimiento que parecía no tener fin la temporada pasada.

El entrenador albinegro, Jordi Roger, sorprendió este sábado al término de la última sesión preparatoria de la semana, ya que confeccionó una lista de convocados de 19 futbolistas en la que estaban Luis Alcalde y Pito Camacho, en apariencia descartados el pasado miércoles. Ni uno ni otro está para jugar noventa minutos y todo indica que entre ambos se juegan una plaza en el banquillo.

Álvaro Vega, Sergio Rodríguez y Albisua apuntan al once inicial

En cuando a la alineación todo apunta a que habrá cambios. Por un lado Álvaro Vega regresará al eje de la retaguardia y parece que el sacrificado será Carrasco. Por otro Albisua se estrenará como titular, como relevo natural del sancionado Abdoul Bandaogo.

En apariencia, no será la única variante. Del trabajo semanal se deduce que el míster puede dar entrada en el costado derecho de la zaga a Sergio Rodríguez y colocar por delante, incrustado en la medular, a Jordan Sánchez. La finalidad de ese movimiento no es otra que colocar a Tito Malagón en la mediapunta, después que la experiencia de dar a Kaya esa responsabilidad en El Palmar no saliese como se esperaba. Todo esto no deja de ser producto de la especulación.

El entrenador balono, que entiende que su rival cuenta con “una de las tres mejores plantillas de la categoría, que dominan muchos registros”.

“Es un equipo que irá a más y tienen mucha calidad individual, es muy bueno pero nosotros también”, agrega.