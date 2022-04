La Balompédica cerrará la temporada 2021-22 con un déficit de 500.000 euros

La Real Balompédica Linense finalizará el curso 2021-22, el de su debut en Primera RFEF con un déficit que rondará los 500.000 euros en un presupuesto de 1.400.000. Los albinegros, que están a un paso de cerrar ya su constitución en Sociedad Anónima Deportiva, recibirán unos 15.000 euros por los derechos que aún mantienen del sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov en el caso de que la SD Éibar logre el ascenso a la Primera división.

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, ha desvelado que a falta de cinco jornadas para que finalice la fase regular en la Primera RFEF sus cálculos señalan que la entidad de La Línea perderá la friolera de 500.000 euros sobre un presupuesto de 1.400.000, lo que supone un 35% de déficit. “Una ruina”, sentencia el empresario italiano en una entrevista concedida a Carlos Cariño en el diario As.

"Esta temporada vamos a perder más o menos 500.000 euros. Es tremendo. Y somos de los que tenemos el presupuesto más pequeño de la categoría. Tenemos de presupuesto alrededor de 1,4 millones de euros brutos. Esto es insostenible", explica Pandalone.

Pandalone, en la línea de los otros presidentes de las otras entidades que componen la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional se queja del reparto del dinero por parte de la Federación. "Nos han quitado subvenciones, la ayuda a la Seguridad Social por la que cada club cobraba casi 160.000 euros al año…¿qué quieren hacer un rodaje en este primer año porque venimos del Covid? Bueno. Que dejen los mismos gastos de Segunda B y poco a poco vamos cambiando”.

“No se ha hecho y por eso estamos todos en problemas económicos”, abunda. “Yo he tenido que vender mis participaciones porque solo no podía más. Porque con la estructura de la masa social que tengo yo y con lo que me han exigido, o meto a mi club en problemas o me tengo que buscar ayudas”, explica en referencia al desembarco del empresario jerezano Juan Díaz en la gestión de la entidad.

El mandatario albinegro insiste en su defensa de lo que este periódico ha dado en llamar el Club de Los Cinco. “Gestiono mi club. Y en mi club está mi patrimonio. Soy el primero que no quiero perjudicar a mi club. Intento sacar lo máximo posible por mi club. Queremos sacar más ingresos. Nos hace una clase de economía, desde mi punto de vista de empresario totalmente equivocada y nos dice que por qué no buscamos una forma alternativa de financiación. Hazlo. ¿Qué me traes Santander, Sabadell, Caixa… el que te dé la gana. Pero tráelo y lo firmo mañana. Nos explican el día de la reunión una clase de economía cuando te dan dinero a 40 años con 10 años de carencia, todos los empresarios del mundo lo firman al 1% de interés”.

Con respecto a la Sociedad Anónima Deportiva comenta: “Está prácticamente hecho. Estamos escriturando y tenemos que ir al Registro Mercantil. De aquí a un mes más o menos podemos ser SAD. Puede ser bueno para buscar inversores, pero los mismos derechos que un club deportivo los tiene la SAD. Somos una ciudad pequeña y no tenemos la masa social para tener un club deportivo”.