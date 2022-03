Pandalone-Juan Díaz: matrimonio de conveniencia

La Real Balompédica Linense ha escenificado (pocas veces mejor utilizado el término) este miércoles el desembarco del empresario jerezano Juan Díaz en la entidad como “compañero de viaje” con “la misma capacidad de decisión” del presidente Raffaele Pandalone. Una llegada que, como corresponde a una presentación de este tipo, se ha convertido en un intercambio de halagos entre ambos, pero que oculta la tormenta interna que se desató en las horas previas, especialmente por el deseo del recién llegado de derrocar al director deportivo, Ismael Chico, en beneficio de otro exfutbolista, Ramón Verdú, con el que tiene una estrecha relación. Un intento del que Pandalone tuvo conocimiento durante una reunión posterior al último amistoso de los albinegros en Estepona y que el empresario romano paralizó en seco, mostrando una fidelidad inquebrantable por el excapitán.

De hecho, esta misma mañana se ha producido una reunión entre miembros de la junta directiva y Juan Díaz en la que los primeros han expuesto su postura de alinearse con Ismael Chico, cuya labor desde que llegó al cargo han resaltado. Fruto de esa reunión se ha llegado a la pacífica rueda de prensa posterior, en la que solo se hizo referencia de pasada al asunto para recalcar que las personas que están dentro de la entidad permanecerán en sus puestos, sin más concreciones.

Ni Pandalone ni Díaz han querido cuantificar el porcentaje del accionariado de la futura Sociedad Anónima Deportiva que poseerá cada uno, pero ambos han recalcado que tendrán la misma capacidad de decisión. Durante la charla no se han dado a conocer los nombres de los gestores en diferentes áreas que se incorporan a la entidad de la mano del recién llegado, aunque lleva semanas trabajando dentro del organigrama albinegro Javier Ojeda, quien ha estado vinculado a empresas de representación deportiva que llega después de trabajar para el Gerena, de la Tercera RFEF

En la rueda de prensa de la presentación, Pandalone recalcó la idea de que debido al volumen que está tomando el club era necesario contar con un “compañero de viaje” (algo que ya había venido anunciado repetidamente) y destacó que Juan Díaz llega “con toda la ilusión del mundo” y que después de estudiar varias opciones se decidió por él porque existe “feeling”.

Díaz, por su parte, se comprometió a aportar “trabajo” para hacer de la Balompédica “un club autosuficiente” y recalcó en varias ocasiones la necesidad de mejorar el apartado de marketing y publicidad del club, cuya explotación entiende deficiente, aunque recalcó que tendrá potestad para tomar decisiones en otros campos, incluido el deportivo, en el que ha recalcado que será necesario ampliar el número de personas que trabajen para la misma.

El ex guardia civil jerezano jerezano conoce bien la comarca porque estuvo destinado en Algeciras antes de separarse de la Benemérita y llega a la Balona después de haber ejercido de vicepresidente deportivo del Xerez Deportivo (el de toda la vida) al que a su vez desembarcó después de haber sido a través de una de sus empresas patrocinador del Xerez DFC (el de nuevo cuño).

En el Deportivo, el club al que ha seguido toda su vida como socio, organizó un proyecto que acarició el ascenso la pasada campaña, del que se vio privado por un gol del Ceuta en el último instante del último partido. De hecho el primer contacto entre Pandalone y Díaz se produce con motivo de la cesión de Javi Forján por parte de la Balona al conjunto azulino, hace ahora poco más de un año.

Esta temporada inició de nuevo la andadura, pero dimitió justo en el arranque de la misma.

En una asamblea celebraba el 16 de noviembre del pasado año explicó así los motivos que le llevaron a abandonar la entidad, según refleja Diario de Jerez: “La gota que colma el vaso es el fichaje que proponemos de Antonio Sánchez. Cuando Emilio Fajardo, Ramón Verdú y yo comunicamos el delantero que queríamos, Juan Luis me dijo que ese jugador no venía al Xerez. Le dije ¿cómo? Te respeto, pero me voy del Xerez. Os parecerá una tontería, pero si soy el tonto que estoy poniendo dinero y no me dejan tomar decisiones...".