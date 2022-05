La Balona afrontará las dos últimas jornadas con cuatro puntos de renta sobre el descenso

La Real Balompédica Linense afrontará las dos últimas fechas de Liga con cuatro puntos de ventaja sobre los puestos que condenan al descenso en el grupo II de la Primera RFEF. En la jornada 36, a la victoria de los albinegros el viernes 5-2 sobre el Linares Deportivo se han sumado este sábado, en lo que a los puestos de descenso se refiere, la derrota del Cornellá en Sabadell (2-1) y la victoria del Atlético Sanluqueño sobre el Betis Deportivo (1-0).

La jornada del sábado, con sobresalto incluido, no dejó mal balance para los hombres de Alberto Monteagudo que ya saben que afrontarán con cuatro puntos sobre los puestos de descenso las dos últimas jornadas (es decir, con seis en juego).

El Cornellá se adelantó en la Nova Creu Alta con un gol de Borja (59') tras el saque de una falta, pero los arlequinados voltearon el resultado con tantos de Kaxe (65') y Néstor Querol (67'). En El Palmar una diana de Javi Barrio en el arranque del segundo periodo permitió a los locales, en cuyo banquillo debutaba Antonio Iriondo, derrotar al Betis Deportivo.

En esta pelea por la salvación está también implicado el Sevilla Atlético, que recibe este domingo al Barcelona B (12:00)

En el resto de la jornada, Castellón y Villarreal B (que recibe el sábado a los de Monteagudo) empataron a tres tantos, mientras que el Andorra firmó tablas en Alcoy (2-2), lo que complica la posibilidad de que se pueda proclamar campeón en la penúltima jornada y, por lo tanto, llegue a La Línea en la última sin nada en juego.

A la espera de que se celebre la jornada del domingo, el Algeciras Club de Fútbol, que visita al San Fernando (12:00), se acuesta este sábado a solo dos puntos de la quinta plaza, la última que da derecho a disputar el play-off de ascenso.