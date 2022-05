Monteagudo: "La Línea ha llevado en volandas a su equipo"

Alberto Monteagudo, el técnico de la Real Balompédica Linense, se ha mostrado orgulloso por el empuje que la afición y la ciudad han brindado para conseguir la victoria ante el Linares en el Municipal: "La Línea ha llevado en volandas a su equipo. Este pueblo cuando necesita volcarse en algo lo hace y lo ha demostrado una vez más".

El entrenador destaca que "se respiraba un ambiente positivo" desde primera hora, "un apoyo fundamental" para levantarse tras el golpe de Tarragona. "La permanencia no está conseguida todavía, pero si pierden todos los rivales directos estaríamos bastante posicionados. Es un paso importante después del varapalo anterior y de las dudas creadas", subrayó.

Monteagudo entiende que la Balona fue superior al Linares: "Entramos muy bien desde el minuto uno. Teníamos claro como hacer daño a un equipo que sufre un montón en transición defensiva y ahí le pillamos varias veces y creo que lo superamos desde el minuto uno. El penalti fue clave también porque con el 2-1 habría cogido moral, pero el equipo fue llevado en volandas en todo momento", afirmó.

El míster balono valora el paso al frente dado por algunos futbolistas: "El fútbol es difícil y a veces injusto porque no utilizas a determinados jugadores... Pero hay futbolistas que han dado un paso al frente y todos lo tenían muy claro, iban muy motivados, venían con una cornada y ese puntito también se nota", reflexionó Monteagudo.

"Manejamos muy bien el partido, buscando donde sufrían y hemos conseguido meter el dedo en la llaga. No olvidemos que el Linares es un equipo que fuera le cuesta. No quiero quitar mérito a nuestra victoria porque nosotros en casa somos fuertes aunque hemos tenido un par de accidentes desgraciados, pero esta vez hemos ido dos pasos por delante en todas las acciones como a mí me gusta", argumentó.

El técnico albinegro insiste en que a pesar del 4-0 al descanso al Linares "es un equipo que tiene vida y no estaba muerto y nosotros no podemos regalar ni conceder nada", dijo en referencia al 4-1.

"Ojalá sea el inicio de una racha goleadora que nos ayude a mantener la categoría, hay que disfrutar comedidos, descansar y afrontar la semana como la anterior", acabó.