Alberto Monteagudo avisa a su Balona: "Sin la pelota hay que morder"

Alberto Monteagudo, entrenador de la Real Balompédica Linense, realiza una valoración "muy positiva" de la pretemporada, que en cuanto a amistosos finalizó para su equipo el pasado sábado con su participación en el torneo a cinco bandas con rivales de su misma categoría, la Primera Federación, que se celebró en San Sebastián de los Reyes y en el que los albinegros fueron segundos. Con todo, el míster lanza un mensaje a sus futbolistas: “Podemos ser buenos con el balón, pero no podemos olvidar que en esta categoría, cuando no tienes la pelota hay que moder”.

“En general estamos muy contentos con la pretemporada, pero sin tirar las campanas al vuelo, porque la liga es otra historia”, desliza el preparador, en declaraciones a los medios oficiales del club.

“Solo hemos perdido un partido [en referencia a la derrota a manos del Al Shabab saudí] que en realidad podíamos haber ganado, pero hicimos muchos cambios y perdimos un poco el control del juego", recuerda el míster.

“Nos tenemos que dar por satisfechos, estamos consiguiendo la identidad que buscamos, imprimiendo el carácter que debemos tener, porque el nuevo tiene que ser un equipo con fútbol, pero también con carácter cuando no tiene el balón”, detalla el preparador.

“Los nuevos se han adaptado bastante bien, los que no hablan español cada día están más metidos, tácticamente controlan cada vez más las cosas que queremos”, dijo.

“Joao Pedro va a ser dinamita cuando juegue arriba, por la manera en la que se mueve, Damjan Gojkov es parecido, otro extremo reconvertido y en el inicio de este proceso sufren”, valora. “Nacho Heras, Antonio Romero... son futbolistas experimentados en esta liga y lo tienen claro”.

“Estoy contento con la actitud de todos, aunque algunos hayan tenido altibajos, pero entiendo que hemos mejorado el nivel de la plantilla y ojalá eso se traduzca en una mejor temporada que la pasada”, abunda.

El último torneo

En referencia al torneo de Iniciación de Temporada Primera Federación, organizado por la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional, con el que los de La Línea pusieron el punto final a su pretemporada, comenta: “Pues bastante bien, aunque el primer partido del sábado [el que le enfrentó al Sanse, que acabó en empate] nos costó un poquito, pero el equipo compite, quiere ganar y eso nos gusta a los técnicos”

“Luego en los partidos con el Linares y el Rayo Majadahonda estuvimos muy bien”, recalca. “Es verdad que el Rayo tuvo una que paró muy bien Varo, pero nosotros generamos, entramos por fuera, tuvimos dos o tres ocasiones claras, anotamos un gol... es para estar contentos, para ser positivos”.

Con todo “no hay que perder de vista que esta categoría ya demostró el año pasado que no hay rival pequeño y que si no vas con todo en todas y cada una de las jugadas te pueden meter cinco o siete, como de hecho le pasó a la propia Balona”, en referencia a las derrotas en las visitas al Nàstic de Tarragona y al Andorra. “Los jugadores que estaban en el campo no deben olvidarlo”.