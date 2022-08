La Balona, campeón moral

La estadística (y la historia) dirán, porque de hecho así es, que la Real Balompédica Linense finalizó segunda en la primera edición del Torneo Iniciación de Temporada de la Asociación de Clubes, disputado en San Sebastián de los Reyes. Pero la impronta que deja el equipo de La Línea después de una maratoniana jornada de cuatro medios partidos en 24 horas es incluso más importante que si hubiese levantado la copa de primer clasificado. El equipo que conduce Alberto Monteagudo no se ha contentado con dejar una magnífica imagen, sino que ha sido el único que acaba invicto, el único con el que no pudo el Rayo Majadahonda y, acentuando una tendencia de la que viene haciendo gala desde que comenzó el verano, solo encajó dos tantos en 180 minutos de competición.

Hay muchos, muchísimos motivos para que el aficionado balono esté ilusionado a una semana vista de la visita de su equipo al Real Madrid Castilla en el arranque liguero. La Balona mantiene desde que volvió al tajo en julio esa imagen de equipo sólido, que sabe a qué juega y en el que el bloque está por encima de las individualidades que suele ser una magnífica receta para el éxito. Solo ha perdido un partido de pretemporada. Y fue, casi, por accidente. En este torneo dos empates y dos triunfos.

Este novedoso trofeo de la Asociación de equipos díscolos dejó también noticias paralelas. Por un lado, Víctor Mena ha recaído de la lesión en la zona del pubis que arrastra desde el curso pasado y que ya este verano le impidió jugar los primeros amistosos. Parece que el plan poco invasivo por el que apostaron los médicos no suerte el efecto deseado. Tampoco jugó el delantero linense Manu Toledano. De hecho no viajó a Madrid. El anuncio de su cesión es cuestión de horas. Y es que la competencia arriba es mucha y no es nada recomendable que un chaval de su edad se quede para no tener minutos. El destino es lo único que está por desvelar.

En lo que se refiere al último de los partidos -otra vez con problemas de luz artificial- la Balona fue mejor que el campeón Rayo Majadahonda. Esa cansina presión arriba que ejercen los albinegros impidió al conjunto madrileño hacer su fútbol y Alberto Varo (que hizo dos paradas portentosas a lo largo del sábado) solo tuvo que intervenir una vez, en un disparo de Laerte en el que volvió a demostrar que en esa plaza, la afición puede estar tranquila.

Por si algo faltaba, el gol del triunfo fue para enmarcarlo. Antonio Romero ejecutó un golpe franco de manera perfecta, sorteo la barrera y el balón se fue al fondo del marco de Álvaro Hernández. Un verdadero golazo.

Lo dicho, la Balona no regresa con el trofeo, que siempre gusta. Pero lo hace con algo mucho más importante: un mensaje preñado de optimismo para su gente.