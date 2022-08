El Castilla, primer rival balono, acaba este sábado una pretemporada con altibajos

El Real Madrid Castilla, que recibirá en Valdebebas a la Real Balompédica en la jornada inaugural de la Primera Federación (sábado 27, 19:30), no termina de carburar. El conjunto que entrena Raúl González solo ha ganado dos de sus siete partidos de preparación. Dos jugadores importantes como Miguel Gutiérrez (Girona) o Antonio Blanco (Cádiz) han dejado la entidad en los últimos días.

Por el contrario los medios dan por cerrada -a la espera de que supere la revisión médica- la incorporación de Íker Bravo (Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana), que estará disponible para medirse a los de Alberto Monteagudo. Un fichaje que tiene mucho morbo, por cuanto el futbolista fue descartado hace unos años por el Barcelona, al que perteneció en sus categorías inferiores.

“La preparación del Castilla no está siendo como Raúl esperaba”, sentenciaba Antonio Villar en el diario As tras la derrota del filial 3-4 ante el Fuenlabrada, en un duelo en el que destacó especialmente el algecireño Álvaro Leiva. Junto con Noel López (ex del Dépor) y el exvalencianista David Ruiz, los nombres más destacados que han desembarcado en una plantilla que continúa en plena metamorfosis.

“A falta de un partido para terminar con la pretemporada [el que disputará precisamente este sábado 20 de agosto ante el Numancia] el Castilla no termina de despegar: solo dos victorias en siete partidos”, abunda el rotativo.

“Solo pudo doblegar al Lugo (1-2) y al Depor en penaltis (0-0 en los 90 minutos). En el triangular que jugó en Chapín (Jerez), en el que disputó una parte contra el Granada y otra contra el Xerez Deportivo, el equipo de Raúl se fue de vacío: cayó 1-0 ante los de Karanka y empató sin goles frente a los anfitriones. Tampoco pudo con el Real Unión de Irún (1-1) en el partido de celebración del centenario de la Cultural Guarnizo. Ante el Atlético Balares cosechó un nuevo empate a uno y, por último, la derrota ante el Fuenlabrada por 3-4”, detalla.

“Con el inicio de Liga en el horizonte y con un último partido de pretemporada por jugar, el equipo de Raúl tiene mucho trabajo por delante”, sentencia.

Lo cierto es que todos los medios que analizan la pretemporada y el futuro del Real Madrid Castilla coinciden en que el objetivo no es otro que regresar al fútbol profesional. O dicho de otra forma, ascender a Segunda división.