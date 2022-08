Fekir debuta y la Balona enlaza su segundo empate (0-0)

La Real Balompédica ha encadenado su segundo empate en el encuentro que abría la jornada del sábado en el Trofeo Iniciación de Temporada de Primera Federación. Los de La Línea, que el viernes igualaron con el Real Unión de Irún (1-1), han vuelto a firmar tablas, esta vez ante el anfitrión, UD Sanse (0-0) en 45 minutos con más intensidad que fútbol en el que los únicos acercamientos al marco con peligro correspondieron al equipo de casa.

El Sanse-Balona de este torneo no pasará a la historia más que por ser el del debut de Yassin Fekir con la Balona, aunque su actuación, como en general la de toda la escuadra linense, fue discreta en un partido condicionado sin duda tanto por un horario tan inhabitual como las 9:00 de la mañana como por el terreno de juego de césped sintético.

Alberto Monteagudo cambió todo el once con respecto a la noche anterior y su equipo tuvo menos frescura en ataque. Presionó y defendió bien, pero no inquietó a Pedro López.

Por el contrario el equipo de casa, con el exbalono Ali Coulibaly en la medular, sí que tuvo algunos escarceos, el de más peligro un peligroso lanzamiento de Arturo desde la frontal del área al que respondió bien Albert Varo.

La Balompédica aún jugará dos partidos más (ambos de 45 minutos) este sábado, que han adelantado una hora su inicio de manera que quedan así: a las 18:30 contra el Linares Deportivo y a las 20:30 con el Rayo Majadahonda.