Y todo, a media luz (1-1)

Real Balompédica Linense y Real Unión de Irún empataron este viernes a un tanto en el último encuentro de la primera jornada del I Torneo de Iniciación de Temporada Primera Federación, que se celebrará hasta este sábado en el Complejo Campos de Fútbol Gabriel Pedregal de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Este resultado coloca a ambos conjuntos empatados en la tercera plaza, por detrás del Rayo Majadahonda -que disputó dos partidos y ganó en ambos- y del anfitrión, UD Sanse, que ganó uno y perdió otro.

El primer encuentro de la Balona en este novedoso torneo arrastró problemas. En el duelo anterior, el que escenificaban el Sanse y el propio Real Unión, una de las torretas de luz artificial del estadio dejó de funcionar. El árbitro barajó la suspensión pero después de un rato y de numerosas conversaciones, los equipos aceptaron iniciarlo con retraso... y cambiar de portería en el ecuador de esos 45 minutos.

Alberto Monteagudo parece decidido a no dar demasiadas pistas durante este trofeo. Formó un once en el que se mezclaron presuntos titulares y los que no parecen llamados a iniciar la liga en el once, con Loren (incisivo) en posiciones ofensivas. Lo cierto es que pese a esos ensayos, sus hombres se hicieron acreedores a un triunfo que no llegó. No se produjo el esperado debut de Yassin Fekir, que presumiblemente tendrá lugar este sábado.

Lo cierto es que en el minuto dos se adelantaba el conjunto irundarra, en un centro de Kijera al que llegaron casi a la vez Sinichi Chan y Borja López y entre ambos lo mandaron al fondo del marco.

Los linense, conscientes de que el partido duraba solo 45 minutos, reaccionaron de inmediato y acumularon ocasiones. La tuvieron Borja López, Omar Perdomo, Alhassan Koroma, Loren, Camara... mientras que el rival solo creaba peligro en un centro lateral que no encontró rematador.

En el 22 Masllorens robó en el centro y buscó a Koroma (muy activo toda la noche), que avanzó con criterio y entregó a Omar Perdomo para que igualase la contienda.

Con el empate se igualaron las fuerzas, pero era la Balompédica la que más miraba la portería rival. Y tuvo la del triunfo. En el 40' Koroma se encontró mano a mano con Íker Iza y en el regate se le fue el control de la vertical del marco. Su posterior pase atrás no encontró rematador.

La Balompédica vuelve al campo a las 9:00 de este sábado, cuando se enfrente a la UD Sanse. Ya en horario de tarde lo hará con el Linares (19:30) y con el Rayo Majadahonda (21:30).