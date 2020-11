La lesión en el menisco de la rodilla de la pierna derecha de Paco Candela, que le obligará a pasar este jueves por el quirófano, va a dejar a la Real Balompédica sin su servicio por un tiempo aún por determinar. El club ya tiene en la caseta un sustituto natural, el hispano-colombiano José Ramón Masllorens, que después de rendir a un excelente nivel en pretemporada precisamente como mediocentro defensivo no pudo ser inscrito para este primer periodo de la competición al no llegar antes de que se cerrrase la primera ventana de fichajes el tránsfer desde Uruguay, donde había jugado hasta meses antes, en concreto en el City Torque sub-19.

La Real Balompédica Linense conocerá este jueves -con el inevitable margen de error- qué tiempo deberá permanecer en el dique seco el centrocampista Paco Candela, que será sometido a una artroscopia para reparar el menisco de su rodilla derecha. Los médicos determinarán in situ qué técnica es necesaria para restañar la zona dañada (meniscectomía parcial o sutura meniscal) lo que será determinante para que el proceso de recuperación oscile entre cuatro-seis semanas o hasta cuatro meses.

Aunque los galenos suelen decir que no existen dos lesiones meniscales iguales y que hacer pronósticos a priori es arriesgado, la experiencia dice que es casi imposible que Candela se vea abocado a estar cinco meses apartado de la competición, el periodo que exige el reglamento para permitir su sustitución fuera de las ventanas de fichaje.

Además, ni el club ni el cuerpo técnico están por la labor, porque están convencidos de que podrán contar con los servicios del alicantino en el tramo final de la temporada.

Dentro de la desgracia que siempre supone la baja de un jugador por lesión, la Balona al menos sabe que no tendrá que rebuscar en el mercado un relevo, porque lo tiene desde el verano en la caseta. No es otro que José Ramón Masllorens, que ya suplió a Candela durante el periodo de pretemporada cuando el ex del Fuenlabrada cayó lesionado y que además lo hizo con tanto nivel que después de llegar a prueba acabó fichando por los albinegros.

El retraso a la hora de enviar el tránsfer de la Federación Uruguaya le dejó sin poder participar en esta primera parte de la temporada. Como quiera que el mercado de invierno arranca el cuatro de enero, Masllorens estaría incluso en disposición de ser alineado en la segunda ronda copera (prevista para el seis de enero) en el caso de que el equipo de Antonio Calderón eliminase al Haro a domicilio el próximo 16 de diciembre.

La Balompédica no necesita dar ninguna baja para inscribir a Masllorens, nacido en Girona pero criado en Bolivia, ya que solo cubrió men el arranque de la competición 20 de las 22 licencias que otorgan los estatutos.