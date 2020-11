El centrocampista de la Real Balompédica Linense Paco Candela sufre una rotura parcial del menisco de una de sus rodillas que casi con absoluta seguridad, en espera de que lo confirmen los servicios médicos, le obligará a pasar por el quirófano.

La lesión de Candela, que no había sido dada a conocer, es la explicación de que no forme parte ni del once inicial ni comparezca en el banquillo en el duelo que la Balompédica disputa este domingo en el Nuevo Colombino (12:00, en directo por Footters). El centrocampista ya tuvo que ser relevado en el descanso por Álex Peque en el último encuentro que los de Calderón disputaron en casa, ante el Atlético Sanluqueño.

Una prestigiosa enciclopedia médica se refiere así al periodo postoperatorio para una intervención de menisco que Candela tendrá que afrontar casi con total seguridad:

Tiempo de descanso, curación y recuperación: Inmediatamente después de la lesión, los pacientes serán sometidos al protocolo RICE por sus siglas en inglés (descanso, hielo, compresión, elevación) junto con medicamentos para el dolor y la inflamación, según sea necesario. Aunque la cirugía para reparar un desgarro de menisco por sí sola no es terriblemente larga, el tiempo de recuperación puede durar entre tres semanas y seis meses para un retorno completo a la actividad. Como con cualquier lesión, el tiempo de recuperación para la cirugía de menisco dependerá de la gravedad de la cirugía (extracción completa o reparación, por ejemplo), la ubicación de la lesión y cualquier otro daño que se haya hecho en la rodilla. El tiempo de rehabilitación en consecuencia también variará.

En el banquillo para este encuentro comparecen el meta Jorge Jiménez -es decir, no lo hace el liberano Ashley Williams- el cadete linense Javi Méndez y Wolosso, que hasta ahora no ha gozado de oportunidades.