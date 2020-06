Paco Candela (Crevillente –Alicante-, 19/01/1993) desembarca en la Real Balompédica Linense de la mano de Antonio Calderón, un técnico con el que coincidió en Fuenlabrada para jugar un play-off y con el que comparte muchas opiniones. Además lo hace atraído por un proyecto que, confiesa casi en voz baja, le han dicho que es “para ascender”. El centrocampista, con un ascenso a Segunda y otro a Primera con el Leganés a su espalda (“una experiencia espectacular”), amén de alguna que otra liguilla, se presenta como “un futbolista polivalente” que llega “para ayudar” y que está “deseando” que llegue el primer entrenamiento.

Paco Candela es ajeno al mini-terremoto que produjo en las redes sociales el anuncio de su fichaje durante la semana que ahora acaba. La Balona alargó demasiado el anuncio y lo rodeó de tanta expectación que algunos aficionados se sintieron defraudados.

Por encima de esa anécdota, la verdad es que llega un jugador con un palmarés muy importante cuyo mayor contratiempo fue tener que parar el pasado mes de enero, al caer lesionado nada más incorporarse al Mérida, para ser intervenido y que le fuese extraído el menisco de una de sus rodillas. Una lesión que, garantiza, “ya está olvidada, no va a ser ningún problema para rendir”.

“Mentiría si dijese que Antonio Calderón no es uno de los motivos principales por los que he firmado en la Balona”, confiesa el mediocentro. “Le conozco, me gusta su forma de entender el fútbol, él sabe lo que puedo aportar y además la Balompédica va a hacer un proyecto deportivo muy bueno”.

“El objetivo que me han hecho llegar es que queremos estar en los puestos de arriba y aunque es verdad que no se quiere decir muy fuerte, lo que se persigue es el ascenso”, sentencia. “De verdad que creo que se está haciendo un muy buen equipo”.

“Si a todo eso le sumamos que tengo una espinita clavada, porque ya la temporada pasada estuve a punto de firmar a la Balona, se suma todo para que esté por un lado muy contento y por otro, súper ilusionado”, abunda.

"Soy un jugador de equipo, polivalente"

Candela tiene asignado el cartel de “mediocentro defensivo”, una etiqueta a la que le pone reparos: “Yo soy un jugador de equipo y voy a La Línea a jugar donde me ponga el entrenador”.

“Entiendo que una de mis virtudes es que soy capaz de adaptarme a cualquier esquema, que soy polivalente y puedo jugar de central, de mediocentro e incluso un poco más adelantado”, detalla. “Yo voy a sumar y ya se verá”.

“Siempre trato de ser una alternativa para el míster y por supuesto creo que soy compatible con cualquier compañero”, recalca tras haber sido preguntado por Abdoul Bandaogo “del que me han hablado muy bien por cierto”.

El futbolista alicantino sólo ha jugado en el grupo IV en la 2014-15, en el Sevilla Atlético, en calidad de cedido, aunque considera que eso no supone un hándicap, sobre todo por la peculiaridad que presenta la próxima temporada la distribución de los equipos.