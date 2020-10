La Real Balompédica Linense no ha logrado inscribir al centrocampista José Ramón Masllorens ni en el equipo de Segunda división B ni en el filial de Segunda Andaluza, por lo que catalán es baja confirmada para el encuentro que los de La Línea disputan este domingo (13:00) en Tenerife ante el CD Marino. El club no ha hecho pública la lista de jugadores que viajará este sábado hasta Canarias, pero el centrodelantero Javi Forján está virtualmente descartado, ya que no se ha recuperado de sus dolencias musculares.

Masllorens, que ha disputado un buen puñado de minutos en pretemporada ante la ausencia por lesión de Paco Candela, no dispone aún del tránsfer de la Federación Uruguaya (su último equipo fue el City Torque sub-19 de aquel país), por lo que la Española le niega la tramitación de su licencia.

Esta circunstancia impide, al menos a priori, que el mediocentro pueda jugar en Segunda B hasta que se vuelva a abrir el mercado de fichajes, aunque la Balona busca soluciones legales para tratar de que pueda estar cuanto antes a disposición de Antonio Calderón.