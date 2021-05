La Real Balompédica Linense no contempla –al menos de momento- la posibilidad de hacerle una oferta de renovación al centrodelantero almeriense Antonio Jesús Camacho Díaz [Pito Camacho] su pichichi de la pasada campaña. Que Iván Martín tenga contrato en vigor y que, de acuerdo a la reglamentación de la nueva Primera RFEF el club solo disponga de 15 licencias seniors la próxima temporada van a tener un peso determinante en la composición del ataque albinegro y, por ende, en esta decisión.

El presidente, Raffaele Pandalone, el director deportivo, Ismael Chico, y el flamante nuevo entrenador de la Balona, Antonio Ruiz Romerito, se han puesto las pilas para tener perfilada cuanto antes la plantilla con la que el equipo albinegro debutará en la Primera RFEF (Liga Pro), aunque el club, como por otro lado es más que lógico, no haga público aún los resultados de sus deliberaciones.

Europa Sur ya explicó el pasado sábado a través de su edición digital que la primera medida que se hará oficial será la renovación por tres temporadas del linense Pedro Lorenzo Fernández [Loren]. Ahora representantes de futbolistas aseguran que los de La Línea sondean el mercado en busca de un nueve. ¿El motivo? No tienen intención (o al menos no en estos momentos) renovar a Pito Camacho, a pesar de que fue el máximo anotador del equipo en el curso que acaba de finalizar merced a sus diez dianas, una de ellas, en Copa, en 24 partidos.

Pito Camacho había negociado su traspaso con la Balona en el verano de 2018, pero una grave lesión de rodilla mientras se entrenaba con el Mirandés impidió que la operación se cerrase. Un año después se incorporó al equipo que por entonces entrenaba Jordi Roger. Anotó cinco goles en 19 encuentros hasta que la competición se detuvo como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

En la decisión de la Balompédica de no volver a contar con sus servicios tiene peso específico el hecho de que Iván Martín –que llegó a La Línea en diciembre procedente del Podbeskidzie Bielsko-Biata de Polonia- está entre los 13 futbolistas que tienen contrato en vigor y a que el club pretende contar para este nuevo reto con dos centrodelanteros que no tengan un perfil tan semejante.

No hay que olvidar que la Balompédica tiene aún que resolver la situación de Javi Forján, que fue cedido en el mercado de invierno al Xerez Deportivo. El conjunto azulino tiene una opción de compra en caso de que logre el ascenso a la Segunda RFEF, a la que opta mediante eliminatorias. Así que pueden pasar dos cosas, que no logre superarlas o que, si lo hace, no quiera seguir contando con el jugador.