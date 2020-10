Pito Camacho ya le ha recortado dos meses a la temporada más corta de la historia en Segunda división B. El almeriense anotó el pasado domingo el gol de la victoria de la Real Balompédica Linense en Arona frente al CD Marino. Era la primera jornada. El curso pasado una lesión le impidió debutar hasta la séptima fecha del calendario, frente el Marbella, y no marcó hasta la octava, en Huelva. Hizo cinco goles en 19 partidos. El pasado verano, cuentan, el día de su renovación se comprometió con el presidente, Raffaele Pandalone, a como poco duplicar esa cifra. Se ha puesto pronto a la tarea.

El tanto logrado en suelo tinerfeño, el primero en competición oficial la presente andadura de quien fue el pichichi de la pretemporada, suponía un aldabonazo para quien se encontró, antes del primer entrenamiento, con la adversidad de tener que soportar una cuarentena tras haberle sido detectada una infección de Covid-19 de la que se repuso sin excesivos problemas.

“Bueno, me tocó a mí, pero eso no quiere decir nada, me lo merezco yo como se lo merecen los compañeros, el cuerpo técnico y la afición… pero es verdad que fue duro después de tantos meses esperando ver que cuando vas a empezar tienes que estar otra vez separado de los compañeros”, recuerda. “Ahora se cuenta muy rápido, pero hay que pasar por eso”.

"Supimos sufrir ante el Marino"

“Lo importante es que tenemos un buen cuerpo técnico, que supo conducir esa situación muy bien, yo me cuidé mucho y ahora ha tenido su fruto”, dice con satisfacción.

“No hay que olvidar que en este tipo de campos es donde se ganan las ligas”, recalca el ariete en declaraciones a Radio Algeciras de la Cadena Ser. “Vimos una Balona fea, por así decirlo, pero que se supo adaptar al rival, al campo, la temperatura y que supo sufrir”.

“Hay que reconocer que sufrimos muchísimo, igual que sufrieron ellos, pero bueno, nos sobrepusimos a todas las adversidades… pero es que eso es fútbol, es la Segunda B, no estamos en Primera o Segunda y hay que adaptarse a lo que hay y cuando llegue la oportunidad, como se produjo esta vez, aprovecharla para hacer gol”, abunda.

Con respecto a la plantilla, comenta: “Ya en pretemporada le decía a la gente de mi entorno que estuviese tranquila, que Antonio Calderón [el entrenador] tiene muchísima idea de fútbol y que el presidente no iba a traer un jugador sin conocerlo y sin saber que vale para la categoría y se ve que tenía razón”.

Ahora llega el partido con el Tamaraceite, que supone el regreso de la Balona al Municipal después de más de siete meses. “Estamos deseando”, recalca el goleador balono. “Tenemos muchas ganas de jugar en casa, porque son muchos meses sin nuestro campo, sin nuestra afición y vamos a darlo todo”, garantiza.