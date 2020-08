La Real Balompédica Linense ha comunicado este jueves que el delantero Antonio Jesús Camacho Díaz [Pito Camacho] ha dado positivo de Covid-19 (coronavirus). Pito Camacho, que no presenta síntomas de la enfermedad, se sometió al test después de que un familiar directo con el que suele mantener contacto también hubiese resultado positivo. El futbolista conoció esta situación a comienzos de semana mientras aún se encontraba en Almería, no se desplazó a La Línea para comenzar la pretemporada y no ha estado en contacto con sus compañeros, de manera que estos pueden seguir con normalidad con su actividad, que se está desarrollando íntegramente en el complejo de Arroyo Enmedio, en Estepona (Málaga).

“La Real Balompédica Linense anuncia que el futbolista de la primera plantilla Pito Camacho ha resultado hoy positivo de Covid-19 tras PCR realizado en el día de ayer, puesto que el delantero blanquinegro fue rastreado hace varios días en Almería por contacto con otro positivo confirmado”, dice la nota del Balona.

“El futbolista no llegó a presentarse el lunes de bienvenida y no ha tenido contacto directo con ningún estamento del club”, agrega.

Los medios no habían tenido conocimiento de la ausencia de Pito Camacho porque, de acuerdo al protocolo fijado para evitar el contagio de coronavirus, no está permitido el acceso a las sesiones preparatorias ni a ningún otro acto interno de la entidad.

“A partir de ahora a pesar de que el futbolista se encuentre asintomático deberá cumplir 14 días de cuarentena en su domicilio de Almería para cumplir con el protocolo indicado para estos casos”, especifica el escrito.