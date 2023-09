Balona: hogar dulce hogar

La Real Balompédica Linense debuta este domingo en casa como equipo de Segunda Federación (19:00, en directo por Moraga Stream, adquiriendo el acceso por Notikomu). Los albinegros estrenan la mayor parte de la obra de su nuevo estadio en el que, debido a las obras que en él se llevan a cabo, no han podido jugar ni una sola vez desde que comenzó el verano. Lo hacen ante un rival de los llamados a competir con ellos por objetivos ambiciosos, el Betis Deportivo. Víctor Olmo y Pepe Greciano son las únicas bajas en una convocatoria sin canteranos. Dani Santafé se postura para encontrar un hueco en el once y quién sabe si también Javi Fernández, que implicaria un cambio de sistema.

La Balompédica estrena este domingo (19:00) su aún inconclusa casa. Vale que no se puede hablar todavía del Ciudad de La Línea que se verá después de 2024. Pero viniendo de aquella grada supletoria en los bajos de Tribuna, de los partidos a puerta cerrada por el Covid y del curso pasado con solo la Preferencia a disposición de los hinchas, lo que ya existe da para muchas sonrisas, por mucho que, como toda obra, aún genere algún inconveniente. Quedó patente el día de la presentación de la plantilla.

En los encuentros de casa, la Balompédica tomará como norma no dar a conocer la lista de convocados. Se sobreentiende que todos los futbolistas estarán en la caseta hora y media antes del arranque. Por lo tanto lo único que se sabe es que, a diferencia de la pasada semana, no habrá ningún canterano entre los inscritos y que las dos únicas bajas son las de Víctor Olmo (ya muy recuperado de la micro-rotura que le obligó a dejar de entrenarse) y Pepe Greciano, ambos lesionados.

Ficha técnica Real Balompédica Linense: Facundo Ackerman; Cera, Morcillo, Diego Jiménez, Nani; Joao Pedro, Dani Santafé (Sergi Monteverde), Javi Pérez; Santi Jara, Fran Carbià y Chema Moreno. Betis Deportivo: Fran Vieites; Busto, Visus, Damián Canedo, Lucas Alcázar, Ortiz, Mawuli, Dani Pérez, Mateo, Sorroche y Manu Morillo. Árbitro: Enrique Pareja Nieto, de Linares (Jaén). No ha dirigido con anterioridad ningún partido al conjunto albinegro. Hora: 19:00 (Segunda jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo por Moraga Stream, adquiriendo el acceso a través de Notikomu). Estadio: Ciudad de La Línea. Antecedentes: El filial del Betis, con diferentes denominaciones, ha visitado a la Balona en 24 ocasiones (una en Primera Federación, doce en Segunda B, diez en Tercera y una, en Copa). La última, en abril de 22 (jornada 32), finalizó con victoria local (1-0) merced a un tanto de Fran Morante. El balance es de catorce triunfos locales, siete empates y tres victorias visitantes. Los albinegros han anotado 31 goles en esos enfrentamientos y los sevillanos, catorce.

En cuanto al once, al celebrarse los entrenamientos más cercanos al fin de semana a puerta cerrada, todo se debe a un ejercicio de especulación. Es fácil imaginar que el técnico se aferrará a aquello de que no se cambia aquello que ha funcionado y no hay que olvidar que la Balona viene de ganar fuera en su primer compromiso, en La Unión. Pero caben dos posibles variantes, incluso que el preparador recupera el dibujo con tres centrales que ha utilizado a lo largo del verano y al que las condiciones y el rival le hicieron renunciar en el estreno liguero.

Una de las posibles variantes en lo que se refiere a los nombres es que Dani Santafé, que ya lleva días ejercitándose con sus compañeros, asuma galones y se incruste en el centro del campo, ya sea en detrimento de Sergi Monteverde ya en el de Javi Pérez, con más opciones para el primero. Tampoco sería un disparate que Aridane Santana, que ha venido para ser titular, se estrenase en el once como referente ofensivo. Bien es cierto que en su caso solo ha participado en cuatro sesiones de trabajo y que Mere deslizó que no era descartable su presencia, pero habló de “minutos”.

Mere subraya la ilusión

El técnico albinegro subraya “la ilusión” que se palpa en el vestuario por un lado por jugar en el nuevo recinto y por otro por poder hacerlo delante de su afición “y brindarle un triunfo” en unas instalaciones que “hacen a la Balona mejor”.

“Tendremos un buen rival enfrente, que posiblemente vaya a pelear por los puestos de ascenso", predice.

Mere, que califica de “perfecto” el estado del terreno de juego se deshace en elogios para el entrenador rival. “Me gustan muchïsimo las cosas que hace Alberto [González] con sus equipos. Hizo un trabajo muy bueno en Linares”.

“El Betis Deportivo empieza a tener su sello y desde el nivel técnico que tienen sus jugadores y de su extrema juventud, como lo demuestra su presencia en las selecciones de categorías inferiores, es un equipo muy dinámico, que se siente muy cómodo en el ritmo alto, en la transición, en el vértigo, que ataca por dentro y por fuera... todo eso supone que para nosotros sea un reto enfrentarnos a un rival de esa magnitud”, agrega.

“Pero yo confío en que desde nuestras virtudes, que son diferentes a las de ellos, vamos a tener la capacidad para ganar el partido”, apostilla.