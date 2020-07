La Real Balompédica Linense ha anunciado este viernes la incorporación del portero internacional liberiano Ashley Williams, de 19 años, que llega cedido con opción de compra del Liscr FC de la Primera división del fútbol de Liberia, cuya mayor estrella ha sido el mítico George Weah.

Ashley Williams llega para competir por la portería de la Balona con el renovado Nacho Miras (22 años) y Jorge Jiménez (19 años), fichado de la cantera del Extremadura. Antonio Calderón va a contar con una de las nóminas más jóvenes de toda la categoría.

El cancerbero, nacido en Monrovia (30/10/2000), tiene una estatura de 186 centímetros y hace un año tuvo su primer gran momento con la selección absoluta de Liberia. Ocurrió en la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, cuando Williams detuvo un penalti ante Sierra Leona que dio el pase de ronda a los suyos.

"Internacional, se trata de un portero con grandes habilidades entre palos y un buen juego con los pies", sostiene la Balona en su comunicado. Williams es "una nueva apuesta de expansión internacional del club dentro de su proyecto deportivo".

"Confiamos en que su buen hacer nos permita soñar con cumplir los objetivos marcados por la Recia Balona", acaba la nota de la entidad.

18-year-old Ashley Williams saving Umaru Bangura's (team captain) penalty in the 95th minute to send Liberia through to the next round is the best form of payback after a group of Sierra Leone fans attacked the Liberian squad in training a day before. pic.twitter.com/YPqK8Vhw96 #WCQ