Los intocables de Calderón

Siete jugadores de la Real Balompédica Linense han participado en los 14 encuentros de Liga que ha disputado su equipo desde que arrancó la temporada 2020-21 en el grupo IV de la Segunda B. Nacho Miras (el único que fue titular en las 14 ocasiones), Din Alomerovic (13), Pito Camacho (12), Antoñito, Aly Coulibaly, Luis Alcalde y Koroma han tomado parte en todos y cada uno de esos compromisos. Sin embargo, el futbolista de campo con más minutos sobre el césped en Liga es el central zurdo italiano Fabrizio Danese, que acumula 1.072, mientras que si se contabiliza el duelo de Copa que llevó a los albinegros hasta la localidad riojana de Haro, el más utilizado es el macedonio Din, con 1.132.

El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Calderón, repite cada vez que tiene oportunidad el mensaje de que para él es muy importante tener enchufados a todos los inquilinos del vestuario, porque entiende que eso amplía las posibilidades de su plantilla. De ahí que vaya intercalándolos cada vez que lo cree oportuno, que es casi siempre. No es una cuestión de retórica. Desde que llegó a la entidad hace más de un año no solo no repite alineaciones, sino que desvelarlas a priori resulta una misión casi imposible.

Sin embargo en esa constante rotación, que permite que [casi] todos sus discípulos se sientan útiles, hay ciertos nombres que conforman la columna vertebral de la plantilla y que siempre acaban participando. El meta Nacho Miras es el único que ha disputado los 14 partidos de Liga al completo (evidentemente el que más jugó hasta ahora con 1.260 minutos), pero junto a él hay seis jugadores de campo que han tomado parte en todos los compromisos. El que más minuto lo hizo fue Din Alomerovic, al que beneficia su capacidad para desenvolverse como lateral zurdo y como exterior izquierdo. Junto a él, el algecireño Antoñito, Luis Alcalde, Aly Coulibaly, Koroma y el pichichi Pito Camacho.

A esta lista de intocables podría añadirse sin ningún rubor el nombre de Fabrizio Danese, que sólo se perdió el partido con Las Palmas Atlético en el Municipal de La Línea de la primera vuelta –aunque formó parte de la convocatoria-, fue sustituido en el Nuevo Colombino de Huelva en el minuto 72 y saltó al campo en el 80 en la visita de los albinegos en San Fernando. Con ese bagaje es, en liga, el futbolista de campo que más tiempo ha estado defendiendo los intereses de su equipo, con 1.072, aunque Din Alomerovic le supera en el cómputo de todas las competiciones.

Desde que comenzó la temporada la Balompédica ha alineado en algún momento a 28 jugadores, si bien dos de ellos, el meta liberiano Williams y el camerunés Wolosso –ahora cedido en la AD Ceuta FC de Tercera- solo participaron en el duelo copero, sin estrenarse en el torneo de la regularidad.