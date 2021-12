La Balona frustra el traspaso de Alhassan Koroma al Atlético Baleares

La Real Balompédica Linense ha rechazado una suculenta oferta del Atlético Baleares, que pretendía hacerse con los servicios del extremo sierraleonés Alhasan Koroma durante el inminente mercado de invierno. El presidente, Raffaele Pandalone, ha remitodo al conjunto de Palma de Mallorca a la cláusula de rescisión de contrato y ha empleado como argumento principal que no quiere debilitar a los suyos para lo que resta de temporada.

La historia se repite. Hace cuatro años, días después de hacerse con las riendas de la Real Balompédica Raffaele Pandalone se encontró encima de su mesa una sustanciosa oferta del Real Murcia por el futbolista de San Roque Juan Dego Molina Stoichkov. El empresario italiano replicó duplicando el salario del delantero, que fue pieza clave para la sufrida permanencia de aquella andadura 2017-18 con sus dos goles precisamente en Murcia en la última jornada.

El resto de la historia es de sobras conocida. Una vez finalizada aquella andadura Stoichkov se marchó traspasado al Real Mallorca y logró el ascenso a Primera hechos ambos que dejaron una sustanciosa cantidad en las arcas albinegras. El ahora máximo goleador del Éibar en Segunda triunfó después en el Alcorcón y en Sabadell, aunque no pudo evitar el descenso del conjunto arlequionado.

En 2021 fue el Real Betis el que tentó al mandatario balono. También por estas fechas y justo después de que Alhassan Koroma realizase su mejor partido de aquel primer tramo de la temporada y anotase el gol del triunfo sobre el Cádiz B. El conjunto de las trece barras quería incorporar a Koroma al filial como no mucho antes había hecho con Abdoul Bandaogo. Pandalone no quiso descabezar a un equipo al que quería llevar a toda costa a la Primera RFEF y se remitió a la cláusula de rescisión, que no fue abonada por los verdiblancos.

Pues bien, una vez celebrado el último encuentro de 2021 en la tercera categoría del escalafón nacional la Balompédica recibió una oferta muy atractiva (algunas fuentes consultadas por Europa Sur hablan de más de 200.000 euros) por Alhassan Koroma por parte de un Atlético Baleares afincado en la cuarta posición del grupo II de la Primera RFEF pero desatado en la búsqueda de apuntalar una plantilla que quiere llevar a Segunda división sin más dilación.

Pandalone, que el pasado verano amplió el contrato de Koroma hasta 2024 fue tajante: o la cláusula de rescisión (inalcanzable para un equipo de esta categoría) o nada. Los argumentos empleados por el empresario romano en esa negociación -en la que participó en su calidad de director deportivo de los insulares el exentrenador balono Jordi Roger- fueron tajantes: por un lado no quiere reforzar a un rival de la misma categoría (que al día de hoy solo suma un punto más que los de Antonio Ruiz Romerito) y por otro entiende que el futbolista debe aspirar (como en su día hizo Stoichkov) a dar el salto a una división superior.

La Balompédica confía en que su participación en la inminente Copa de África, que cada día parece más evidente que se va a disputar pese a las dudas generadas por culpa de la sexta ola del coronavirus, acabará por poner en el escaparate futbolístico a Koroma. Por otro lado los balonos entienden que el sierraleonés primero ayudará al equipo a alcanzar sus objetivos en lo que resta de la presente andadura y que cuando termine la misma ya podrá ser traspasado a un conjunto de una división superior y a cambio de una compensación económica superior.

Por lo pronto ya es un buen indicio que la presidencia, a pesar de que no le cuadran los números de la actual temporada, haya decidido retener al futbolista, al que las lesiones han impedido rendir a su mejor nivel en la primera vuelta, pero que fue clave por ejemplo en la victoria sobre el UCAM Murcia o apuntaló el logrado frente al Albacete, y del que se espera una aportación en el tramo final similar a la del curso pasado, cuando se convirtió en factor determinante en partidos decisivos que llevaron al conjunto de La Línea al ascenso.