Marc Julià deja atrás "una gran familia" en la Balompédica

Marc Julià se marcha de la Real Balompédica Linense después de más de cinco años que le han dejado huella. El cambio al frente de la entidad, en la que Andrés Roldán ha tomado el mando en detrimento de Raffaele Pandalone, ha propiciado que el hombre de confianza de este último sea uno de los que abandonan la estructura de la entidad para iniciar nuevos proyectos. Julià se marcha agradecido de La Línea y confesándose “un balono más”.

“Pandalone y yo habíamos comenzado un proyecto en Marbella de agencia de futbolistas que fue el que nos trajo hasta la Balona”, recuerda. “Como además teníamos otros negocios yo comencé trabajando desde allí, pero pronto me vine a La Línea y acabé siendo parte de lo que es una gran familia”.

“Como sucede siempre, al principio te ven solo como la mano derecha del presidente y no es que desconfíen, sino que establecen una distancia, pero la gente en La Línea tiene mucho arte y con el paso del tiempo, a base de trabajar durísimo, hemos ido consiguiendo objetivos y acabé siendo uno más”, agrega.

Marc Julià sostiene que primero el ascenso y más tarde la presencia dos temporadas de la Balona dos temporadas en la Primera Federación, de la que descendió al final del curso pasado, forman parte “de un milagro”.

“Cualquier persona que conozca el fútbol sabe que lo que ha hecho la Balona estos últimos años teniendo en cuenta sus recursos, es una auténtica maravilla”, sentencia. “Esto ha sido un regalo, porque hemos estado muy por encima de los recursos que genera el club”, insiste, en lo que se puede entender como un guiño a Pandalone. “A base trabajar muy bien, lo fuimos consiguiendo”.

“Yo era consciente hace meses de que al producirse un cambio societario es muy posible que los haya también en la estructura, pero llegado el momento asumir que te vas de La Línea, ir despidiéndote... han sido días muy duros porque se cierra una etapa, te despides de un club que se te queda en el corazón y de personas a las que el día a día han ido convirtiendo en tu familia, porque eso es lo que es la Balona”, confiesa. “Mucha gente me ha llamado y me ha brindado su reconocimiento... si yo pudiese elegir, me encantaría poder seguir viviendo en La Línea, aunque sé que decide la profesión”.

“Yo vengo de un paraíso (en referencia a Palma de Mallorca) pero aquí he estado de lujo”, reivindica el ya exdirectivo albinegro. “Es absolutamente injusta la mala propaganda que tiene la ciudad a través de los medios de comunicación nacionales. Es más de cuatro años ha quedado constatado que es injusto”.

“Pero creo que es justo que quede claro solo tengo palabras de agradecimiento a Andrés Roldán, quien se ha ofrecido a ayudarme en mi nueva etapa y con el que tuve una conversación súper agradable, en la que me explicó que quería dar un cambio y yo lo entiendo”, recalca.

Marc Julià no descarta que su futuro profesional siga vinculado de alguna manera a Raffaele Pandalone, quien aún está decidiendo cuál será su próximo proyecto vital. “Me ha dicho que cuenta conmigo, lo que le agradezco y siempre que no me convierta en un estorbo, para mí sería un placer”.

Con todo, Julià asume las críticas que ha recibido en la última temporada el empresario italiano. “El fútbol no es solo un hobby, es algo que se te mete en el corazón y eso provoca que la forma de expresarse del público sea muy visceral. Pandalone quiso hacerlo lo mejor posible, siempre antepuso los intereses del club a los suyos, pero es evidente que cometió errores y algunos de ellos nos llevaron a no poder cumplir nuestros objetivos ni los del club”.

“¿Las críticas? Son normales, pero mucha gente de la que habla tampoco sabe la verdad de la Balona”, abunda. “Pandalone ha salvado a la Balona en más de una ocasión, lo mismo que ha hecho ya Andrés Roldán. Creo que eso se debería valorar antes de hablar, pero insisto entiendo las críticas por como vivimos el fútbol todos”.

Marc Julià deja un último mensaje: “La afición y la gente que está día a día en el club son los que hacen grande a una Balona que seguro va a ser aún más grande. Yo seré el primero en celebrar, como un balono más que soy, que llegue lo más arriba posible”.