Sebas López: "No creo que la Balona venga a Águilas a encerrarse"

Sebas López, entrenador del Águilas FC, vaticina que el partido que su equipo y la Real Balompédica Linense disputarán este domingo (17:00) en El Rubial resultará "muy atractivo". El preparador no cree que los de La Línea vayan a encerrarse "porque saben la diferencia que hay entre empatar y ganar" y desliza la diferencia de nueve puntos más el golaveraje que su equipo lograría sobre los albinegros en caso de sellar la contienda con victoria.

El míster comenzó valorando el empate de su equipo en la visita al Cádiz Mirandilla, para después resaltar la renta obtenida hasta el momento en la clasificación del grupo IV de la Segunda Federación. “Nosotros estamos encantados, porque cuando se confeccionó este equipo, la Balona era un recién descendido, así que nunca nos planteamos que íbamos a tener seis puntos de ventaja sobre ellos a estas alturas de la temporada”, analizó.

“Estamos en el marco soñado por el Águilas, dependemos de nosotros mismos, porque si ganamos nos vamos a distanciar a nueve puntos más el golaveraje y eso es muchísimo en este momento de la competición”, añadió.

“Entiendo que ellos tienen su necesidad, pero nosotros tenemos la nuestra, queremos seguir ahí, en el grupo de privilegio, aspiramos a distanciarnos del sexto clasificado e incluso acercarnos a los dos primeros”, abundó. “Seguro que la Balona tiene su versión de esta situación, pero nosotros tenemos la nuestra y estamos obsesionados con este partido”.

El preparador del conjunto murciano defendió que los pobres números de su equipo en ataque no se deben “a que no esté llegando, sino a que no se materializan las ocasiones".

"En esto del fútbol lo que más cuesta son los goles y creo que en ese apartado hemos acertado en el mercado de invierno y que es solo cuestión de tiempo que se vea reflejado”, subrayó.

“Es cierto que no siempre generamos ocasiones, pero en los últimos partidos sí que lo hemos hecho”, sostuvo. “Que la Balona después de encajar cuatro goles se encierre o no... nosotros cuando vamos fuera de casa también intentamos acentuar la solidez defensiva”.

“La Balona ha mejorado mucho en cuanto a la capacidad ofensiva, porque ha firmado dos o tres jugadores para esa tarea de manera que no creo que venga a encerrarse”, siguió.

“Ellos son conscientes de la diferencia que existe entre sumar un punto y sumar tres, porque los empates solo son buenos si ganas en casa y después de dos derrotas consecutivas entiendo que no vendrán a encerrarse, sino a tratar de aprovechar sus argumentos que los tienen y a aprovecharse de nuestras carencias, que las tenemos”, dijo.

“Creo que va a ser un partido muy atractivo, entre dos equipos con un nivel alto, que cuentan con grandes jugadores, muy buenos cuerpos técnicos y muy buenas aficiones”, vaticinó.

El preparador se mostró partidario de “no lanzar las campanas al vuelo” y mantener los pies en el suelo en cuanto a las opciones de ascenso y se aferró al partido a partido porque no comparte “andar con el cuento de la lechera”. “Nuestra intención es ganar el domingo, seguir en ese grupo de privilegio y acercarnos a los dos primeros”.

“Es verdad que tenemos una gran plantilla, sería de ilusos decir lo contrario, es cierto que se ha hecho un gran esfuerzo en el mercado de invierno, pero a veces el fútbol es difícil y no debemos olvidar que somos un recién ascendido y que para llegar a subir tenemos que trabajar mucho”, finalizó.