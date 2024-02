Moi Parra llega a la Balona para aportar "descaro, desborde y velocidad"

El onubense Moisés Parra Gutiérrez (Moi Parra) se ha mostrado este viernes muy ilusionado con su fichaje por la Real Balompédica Linense, con cuyo conjunto completó su primer entrenamiento momentos antes de comparecer por primera vez en rueda de prensa. El extremo, que procede del Getafe B y que se convirtió el jueves en el último fichaje del mercado de invierno de los albinegros, llega decidido a aportar “uno contra uno y desborde” a un equipo que, recalca, sigue convencido de que puede alcanzar la clasificación para el play-off de ascenso a Primera Federación.

Moi Paras comenzó agradeciendo al director deportivo, Alberto Achirica, las gestiones realizadas para su contratación y añadió: “Mis primeras sensaciones tanto en la ciudad como en el vestuario han sido muy buenas. Me han recibido muy bien. Estoy muy contento de haber firmado en la Balona y ojalá podamos cumplir el objetivo que nos hemos marcado”.

“Me he decidido por la Balona porque desde el principio pensaron en mí, porque me gusta el proyecto que tiene”, añadió. “Es un club histórico, me gusta como piensan quienes lo dirigen, porque tienen mucha ambición”.

El nuevo futbolista albinegro se definió como “un extremo que puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda, porque salgo con las dos piernas”.

“Soy consciente de que hay competencia, pero vengo con mucha ilusión, con ganas de responder la confianza que han depositado en mí y demostrarlo en el césped”, continuó.

“No me gusta hablar de mis cualidades, pero entiendo que puedo aportar mucho descaro, uno contra un y, velocidad”, respondió al ser preguntado por sus virtudes. “Me gusta encarar mucho, llegar a la línea de fondo y poner centros y con eso creo que puedo desequilibrar el juego desde las bandas”.

El banda resaltó la igualdad que existe en la Segunda Federación y calificó de “muy complicado” el encuentro que su equipo afronta este domingo (17:00) en el campo del tercer clasificado, Águilas de Murcia, lo que impide que el vestuario se sienta obligado “a ganar o al menos a sacar algo positivo” para mantenerse en la pelea por alcanzar una plaza en la fase de ascenso.