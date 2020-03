El Villarrubia, que sería el primer rival de la Balona en caso de que la competición se reanudase y se hiciese respetando el orden marcado inicialmente por el calendario apuesta por terminar la Liga “más tarde o más temprano”. Así de rotundo se muestra el entrenador , Javi Sánchez, en declaraciones a La Tribuna de Ciudad Real, en las que pasa un poco de puntillas sobre la posibilidad de que su club aplique un ERTE como ha hecho precisamente la Real Balompédica Linense tras decretarse la suspensión de la competición como medida para frenar la expansión del coronavirus.

Al contrario de lo que sucede con la Real Balompédica Linense, el Villarrubia sí que permite a sus profesionales conceder entrevistas a los medios de comunicación.

“Javi Sánchez vive estos días confinado en su casa de Toledo. Con dos criaturas y su esposa Sara le da poco tiempo a aburrirse porque “demandan mucha atención”. No puede salir a la calle por responsabilidad social y porque “está el camioncito de la UME cada dos por tres pasando por la puerta de mi casa advirtiendo que estamos en estado de alarma”. Ante este panorama, el técnico del Formac Villlarrubia se ha llenado de paciencia para llevar la situación de la mejor manera posible”, explica la publicación.

“Hablando de diferentes temas, Javi Sánchez tiene su opinión al respecto, pero viendo la situación no se atreve a pronosticar nada. En cuanto a terminar el campeonato liguero, el mister blanquiazul manifestaba: “A mí me gustaría que la liga se terminara más tarde o más temprano. Si la dan por terminada ya, será injusta para unos u otros. Creo que si no jugamos en el mes de abril, la darán por terminada, pero valorando las palabras de Rubiales me parecería mejor modificar la temporada que viene y terminar ésta”. En cualquier caso, “todo el mundo tiene derecho a quejarse en cualquier situación y los clubes tienen que hacer frente a situaciones difíciles””, agrega.

A vueltas con el ERTE

“Cuestionado por el posible ERTE que pudiera llevar a cabo el Formac Villarrubia, el toledano comentaba que “si lo hacen nos lo tendrían que explicar bien para que no hubiera dudas, pero lo entendería siempre y cuando se beneficien todas las partes. Si hay meses que no estaban presupuestados, el club tiene que mirar lo mejor para él. Y si el estado te da la posibilidad y te ampara, hay que aprovecharlo”. Eso sí, se mostraba rotundo al señalar que “tenemos la tranquilidad de que el club siempre va a mirar por nosotros como lo ha hecho hasta ahora””·, abunda.

“Por último, repasando su día a día en este estado de alarma, Javi bromeaba diciendo “aquí estamos subiéndonos por las paredes. Los que tenemos hijos sabemos lo que te demandan. Sigo viendo fútbol, haciendo planificaciones aunque sin saber cuándo ni cómo vamos a regresar. No sabemos si tendremos que afrontar una pequeña pretemporada o qué. La verdad es que todo es muy raro porque no tienes un objetivo a la vista, pero también somos conscientes de que lo primero es la salud””, finaliza.