Vílchez, ex de Balona y Unión, se hace cargo del Extremadura de Segunda

Eduardo Vílchez, exentrenador de Real Balompédica Linense y Unión Deportiva Los Barrios, quien hasta el pasado domingo ejercía las funciones de segundo entrenador del Extremadura, será el encargado de dirigir al equipo almendralejense el próximo domingo ante el Numancia, en encuentro de Segunda división.

El club ha confiado, de momento, el banquillo azulgrana al técnico que llegó de la mano del destituido Antonio Rodríguez Saravia Rodri, pero que ahora se ha convertido en el protagonista de la parcela técnica.

Según informa Hoy de Badajoz: “Tras la derrota ante el Elche, el Extremadura se puso manos a la obra para poder firmar a un entrenador que se hiciera cargo del equipo, pero las operaciones abiertas no han llegado a buen puerto. Desde el propio club afirman que Eduardo Vílchez era un técnico que el Extremadura quería mantener siguiese o no Rodri, ya que su trabajo lo avalaba, pero no se esperaba que se mantuviese como primer entrenador”.

Después de que hayan fracasado varias negociaciones “el club le ha dado la oportunidad a Eduardo Vílchez de dirigir al equipo y si la situación mejora y se consigue una victoria, el entrenador podría seguir al frente del banquillo del Francisco de la Hera”.

“Además, con este cambio de ultima hora, la pelota ahora está en el tejado de los futbolistas”, apostilla el rotativo extremeño. “El nivel del equipo ha bajado en estos dos meses y Rodri era responsable de ello, pero no el único culpable. Así, los jugadores del Extremadura, tienen que dar un paso al frente”.