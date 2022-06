Toni García-Jesús Muñoz, la conexión astigitana de la Balona

Toni García fue el segundo fichaje de la Real Balompédica para la 2022-23. El extremo llega para conformar junto al central Jesús Muñoz -que renovó con la temporada en marcha- la conexión astigitana, ya que los dos son naturales de Écija (Sevilla) y se reencontrarán en una caseta casi década y media después de hacerlo en la cantera azulina. El atacante resalta que aceptó casi sin discutir la oferta de la directiva que encabeza Raffaele Pandalone porque le hace ilusión sumarse a un equipo que, entiende, está “en fase de crecimiento” y participar “de ese proyecto tan bonito que es el nuevo estadio”.

“Si que es curioso que estemos dos jugadores de Écija en la misma plantilla”, comenta. “La pena es que el club, que fue un grande en Andalucía, por las circunstancias de la vida, ahora tiene muy complicado volver a ese nivel”.

Toni García -que cerró su acuerdo con el equipo de La Línea después de que lo hiciese Joao Pedro y antes que el algecireño Álex Guti- acumula 140 partidos y 20 goles en la tercera categoría nacional (Segunda B y Primera RFEF) con Atlético Sanluqueño, Izarra y Linares Deportivo, con el que jugó hace dos años una fase de ascenso, además defendió los colores del filial del Real Valladolid y del Puente Genil y protagonizó experiencias internacionales en el Zemplin Michalovice de la Premier de Eslovenia, el Taranto FC de la categoría de bronce italiana e incluso tres temporadas en Gibraltar con el Europa FC, con el que llegó a disputar la fase previa de la Liga de Campeones.

El futbolista se somete al análisis de los más pesimistas, quienes recuerdan que desembarca en La Línea después de haber descendido a Segunda RFEF y de haber jugado tres temporadas en el Europa de la National League de Gibraltar (donde coincidió con el ya exalbinegro Antoñito), cuyo nivel dista mucho del que acreditado la Primera RFEF.

“No es algo que me preocupe”, afirma el jugador. “A los que piensen así solo les pediría que vayan a ver los partidos y que me valoren al final de la temporada, no ahora. Es verdad que la liga de Gibraltar es menos competitiva, ahora mucho más que cuando yo estuve, pero son decisiones que se toman en un momento determinado y que tienen su explicación”.

“Todos sabemos que el fútbol es un juego colectivo y a título personal lo que puedo garantizar es que voy a trabajar al máximo por la Balona y que a base de dedicación y de mucho fútbol puedo cambiar la opinión de quienes tienen esas reticencias”, recalca. “Opiniones hay muchas y todas son respetables”.

“Lo importante no es el pasado, lo importante es que soy un jugador comprometido, que trabaja para el equipo y me considero un futbolista con calidad, con último pase, con buen golpe a balón parado”, se define el astigitano, que se desenvuelve tanto en banda como de media punta. “Me gusta asociarme con los compañeros”.

“La Balona es un equipo que pretende crecer, eso se palpa año tras año, que está haciendo las cosas bien”, reflexiona Toni García. “Es un equipo al que he seguido de cerca, sé lo difícil que es ganar en ese estadio cuando vas de visitante”.

“Soy consciente de que voy a un equipo donde se exige, en el que tienes que darlo todo, porque la afición y el club quieren seguir creciendo”, insiste.