Después de la particular semana de pasión que ha seguido a la derrota en Marbella, la Balona, ya sin apenas margen de error en su pelea por meter la cabeza en la próxima edición de la Copa, regresa este domingo (18:00, en directo por Footters) al Municipal de La Línea para recibir a un Talavera que aún no ha tenido la ocasión de cerrar su salvación matemática. Los locales afrontan el encuentro con las bajas de Gastón y Kibamba y la duda de Pierre, que no se resolverá hasta última hora. Abel Moreno como posible relevo del francés, Buba como sustituto de Gastón y el posible regreso de Ismael Chico en el doble pivote en detrimento de Tarsi Aguado se presentan como las principales novedades.

Alineaciones probables Real Balompédica: Javi Montoya; Sergio Rodríguez, Joe, Carrasco, Abel Moreno (Pierre), Gato, Sana, Ismael Chico, Juampe (Ahmed), Pirulo y Buba.

CF Talavera de la Reina: Gianni; Sedeño, Nandi, Rubén García, Melchor, Íker Rodellar, Víctor Andrés, Cristian, Oca, Espinar y Abel Molinero.

Árbitro: Sergio del Río Lozano, de Badajoz.

Hora: 18:00 (Footters).

Estadio: Municipal de La Línea.

La Balona se pide una alegría para aplacar la indiferencia que la rodea y porque se reclama a sí misma exprimir hasta donde sea posible sus opciones de estar en la próxima edición de la Copa. Los albinegros, tras una semana movidita más como consecuencia más de la mala imagen que de la derrota en Marbella, se han juramentado para sacar adelante el partido y evitar que Talavera también les adelante en la clasificación.

El entrenador albinegro, una vez más, vuelve a encontrarse con lo puesto a la hora de confeccionar la relación de convocados. Dispone de 19 jugadores, entre los que se encuentran los tres porteros, por lo que uno de ellos, previsiblemente el marbellí Javi Fernández, será el sacrificado.

Galán acude a la Española El director general de la Real Balompédica, Mario Galán, acudirá en representación del conjunto albinegro, a la reunión informativa de clubes que el próximo jueves tendrá lugar en la Federación Española, en la que se tratará entre otras cosas, del nuevo formato copero. Galán también estará presente en la cita con los presidentes de las territoriales.

Son bajas Gastón Cellerino, que salvo sorpresa mayúscula no se volverá a enfundar la camisola albinegra en el presente curso, y Baron Kibamba, que igual la próxima jornada ya estará en disposición de al menos formar parte de la convocatoria para la visita al Recre.

En cuanto a la alineación, el propio Roger desveló en su conferencia de prensa que no podrá decidir hasta momentos antes del choque si el lateral zurdo Pierre Cornud, que durante toda la semana ha arrastrado problemas físicos, está en condiciones de jugar. El lateral se ejercitó este sábado con sus compañeros, pero no está claro que pueda ser alineado. En caso de confirmarse su ausencia su relevo natural es Abel Moreno, aunque también existe la opción de que el técnico opte por una defensa de tres.

Por lo demás la lógica invita a pensar que Buba ocupará la vacante dejada por Gastón en el eje del ataque y del trabajo de la semana se deduce que Ismael Chico, después de nueve semanas en el anonimato, puede recuperar su plaza en el eje de la zaga en detrimento de Tarsi Aguado.

Jordi Roger: "Los jugadores están concienciados, pero no es momento de palabras, sino de actuar”

Jordi Roger entiende que su equipo persigue una victoria que vendría “bien anímicamente” al grupo y explica que tanto el pasado sábado en Marbella como horas después ya en La Línea se produjo “una charla interesante” en el vestuario. “El jugador está concienciado, pero no es el momento de palabras, es el momento de actuar y de correr más que nadie”.

Con respecto al rival, dijo: “El Talavera es un equipo muy bien trabajado, peligroso, que practica un buen fútbol, que se asocia muy bien, que cuenta con futbolistas como Abel Molinero, con mucha calidad individual y que viene en busca de esos tres puntos que le den la salvación y la tranquilidad que eso supone”.

“Es cierto que se presentan con varias bajas, pero la semana pasada también y eso no impidió que hicieran un buen partido y que el Recre solo pudiese derrotarles por la mínima, así que me espero un partido durísimo, pero en estos momentos no debemos mirar al rival, lo que nos interesa es cómo estaremos nosotros y que nos reencontremos con las buenas sensaciones".